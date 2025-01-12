Утром в воскресное, 12 января, на севере Норвегии, на архипелаге Лофотен за Полярным кругом, с дороги съехал и перевернулся на бок туристический автобус. В автобусе, помимо водителя, находились 27 пассажиров, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. Несмотря на то, что к месту происшествия первоначально был отправлен вертолет спасателей, авария оказалась не столь серьезной, как предполагалось изначально.
СМИ: в Норвегии туристический автобус из Латвии попал в аварию; шесть человек доставлены в больницу
К 11:00 полиция сообщила, что все 28 человек, находившихся в автобусе, были эвакуированы.
"Люди быстро покинули автобус и пересели в другой, который находился неподалеку", - рассказал представитель спасательной службы.
Шесть человек были доставлены в больницу Гравдала. По информации полиции, травмы оказались легкими.
Кроме того, муниципалитет организовал кризисный штаб для помощи пассажирам.
"В муниципальном центре работает команда психологов, которая принимает пассажиров автобуса. С большинством из них все в порядке", - заявил мэр Флакстада Эйнар Беньяминсен в комментарии для NRK.
Точные причины происшествия пока неизвестны, однако дорожные условия на островах Лафонтена остаются сложными. "Вчера выпало много снега, но затем потеплело, и снег сменился дождем. Вдобавок к гололеду здесь дует сильный ветер с гор, что также затрудняет движение", - пояснил представитель полиции.
Водитель автобуса рассказал изданию Lofotposten, что сначала на маршруте дул небольшой ветер, но после прохождения одного из поворотов автобус столкнулся с невероятно сильным порывом ветра, который буквально сбросил транспорт с дороги.
Инцидент с туристическим автобусом из Латвии произошел спустя чуть более двух недель после другой трагедии в муниципалитете Хадсель на Лофотенах, где пассажирский автобус съехал с дороги в воду, в результате чего погибли три человека.
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