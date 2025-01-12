СМИ: в Норвегии туристический автобус из Латвии попал в аварию; шесть человек доставлены в больницу

К 11:00 полиция сообщила, что все 28 человек, находившихся в автобусе, были эвакуированы.

"Люди быстро покинули автобус и пересели в другой, который находился неподалеку", - рассказал представитель спасательной службы.

Шесть человек были доставлены в больницу Гравдала. По информации полиции, травмы оказались легкими.

Кроме того, муниципалитет организовал кризисный штаб для помощи пассажирам.

"В муниципальном центре работает команда психологов, которая принимает пассажиров автобуса. С большинством из них все в порядке", - заявил мэр Флакстада Эйнар Беньяминсен в комментарии для NRK.

Точные причины происшествия пока неизвестны, однако дорожные условия на островах Лафонтена остаются сложными. "Вчера выпало много снега, но затем потеплело, и снег сменился дождем. Вдобавок к гололеду здесь дует сильный ветер с гор, что также затрудняет движение", - пояснил представитель полиции.

Водитель автобуса рассказал изданию Lofotposten, что сначала на маршруте дул небольшой ветер, но после прохождения одного из поворотов автобус столкнулся с невероятно сильным порывом ветра, который буквально сбросил транспорт с дороги.

Инцидент с туристическим автобусом из Латвии произошел спустя чуть более двух недель после другой трагедии в муниципалитете Хадсель на Лофотенах, где пассажирский автобус съехал с дороги в воду, в результате чего погибли три человека.

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