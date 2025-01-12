Дрейфующее в Балтийском море судно российского "теневого флота" отбуксировано к порту Германии

Два буксира держат плывущий под Панамским флагом Eventin в пяти километрах от берега.

Судно останется там до тех пор, пока не будет принято решение о следующих шагах, заверил пресс-секретарь центрального командования по управлению морскими чрезвычайными ситуациями Германии.

Судно водонепроницаемо и угрозы окружающей среде не представляет, добавил он.

Eventin является частью российского "теневого флота", который используется для экспорта нефти в обход санкций, свидетельствуют данные природоохранной организации Greenpeace.

Корабли "теневого флота" зачастую устарели и находятся в плохом техническом состоянии.

У судна Eventin в пятницу вышел из строя двигатель, он дрейфовал в Балтийском море.

На танкере находится 99 000 тонн нефти.

Судно следовало из Усть-Луги, России в Порт-Саид, Египет.

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