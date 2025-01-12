Танкер Eventin российского «теневого флота», потерявший маневренность в Балтийском море у побережья немецкого острова Рюген, отбуксирован до немецкого порта Засниц, сообщили в воскресенье власти.
Дрейфующее в Балтийском море судно российского "теневого флота" отбуксировано к порту Германии
Два буксира держат плывущий под Панамским флагом Eventin в пяти километрах от берега.
Судно останется там до тех пор, пока не будет принято решение о следующих шагах, заверил пресс-секретарь центрального командования по управлению морскими чрезвычайными ситуациями Германии.
Судно водонепроницаемо и угрозы окружающей среде не представляет, добавил он.
Eventin является частью российского "теневого флота", который используется для экспорта нефти в обход санкций, свидетельствуют данные природоохранной организации Greenpeace.
Корабли "теневого флота" зачастую устарели и находятся в плохом техническом состоянии.
У судна Eventin в пятницу вышел из строя двигатель, он дрейфовал в Балтийском море.
На танкере находится 99 000 тонн нефти.
Судно следовало из Усть-Луги, России в Порт-Саид, Египет.
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