Государственная полиция Латвии совместно с Пограничной охраной в декабре 2024 года пресекли деятельность международной сети организованной преступности, занимавшейся нелегальным распространением сигарет в Европейском союзе и Великобритании. В ходе обысков в городе Лудза была обнаружена крупная фабрика с оборудованием и сырьем. Там были задержаны 25 украинцев, которые занимались производством сигарет. Всего было конфисковано 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельченных табачных листьев, сообщает программа De Facto.
Программа выясняет, кто мог быть организатором нелегальной сигаретной фабрики в Латгале
Хотя полиция не раскрывает имени предполагаемого лидера группировки, программе LTV De Facto стало известно, что это влиятельный предприниматель из Латгале Элмар Лайзан.
"Общий размер ущерба, если вся продукция попала бы на рынок, оценивается в 70-80 миллионов евро, что стало бы большим убытком для государства", - сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс на пресс-конференции после обысков и арестов в декабре.
Он также рассказал, что полгода назад, в июне, был задержан лидер группировки, который уже несколько лет находился в поле зрения полиции.
Была проведена проверка его имущества в Испании, где арестовали активы стоимостью в десятки миллионов евро: недвижимость и коллекцию ретро-автомобилей.
"Во время последней операции полиция задержала 7 человек. Среди них есть лица, тесно связанные с организатором и этой международной группировкой. Организатор, как я уже упомянул, находится под арестом с середины лета", - добавил начальник полиции.
Программа De Facto выяснила, что предполагаемым лидером группировки считается влиятельный латгальский предприниматель Элмар Лайзан.
Его легальный бизнес связан с сельским хозяйством, грузоперевозками и недвижимостью. Несмотря на то, что Лайзан, судя по всему, избегает публичности, два года назад он радостно позировал на нескольких фотографиях с открытия культурного объекта "Сокровищница Свободного государства" в Резекне. На этом мероприятии отдельным гостям Лайзана представляли как мецената нового выставочного центра.
По заказу фирмы Лайзана ELTERS было реконструировано здание, и на торжественное перерезание ленточки прибыл тогдашний председатель Резекненской думы Александр Барташевич.
Также приехали несколько депутатов Сейма, включая бывшего министра сельского хозяйства Яниса Дуклавса. На фотографии за его спиной можно узнать заместителя председателя Лудзенской думы Олега Агафонова.
Барташевич и Дуклавс точно не помнят, кто их пригласил, но не скрывают, что знакомы с Лайзаном.
"Ничего не могу рассказать, особенно в связи с возможными преступными действиями, определенно нет", - заявил в телефонном разговоре с журналистом программы Барташевич, отметив, что он не "очень близко" знаком с Лайзаном, но встречался с ним на публичных мероприятиях.
"Не могу ответить на эти вопросы, кто он точно. Латгалец. Но его бизнесом я совсем не интересуюсь", - сказал другой гость мероприятия Дуклавс. На вопрос, знал ли он о возможной причастности Лайзана к незаконному производству сигарет, Дуклавс ответил, что он не курит.
На торжественном открытии выставочного дома присутствовали также несколько руководителей компаний Лайзана, фигурировавших в различных уголовных расследованиях.
В частности, Янис Пурниньш, которому вместе с мэром доверили перерезание ленточки. В собственности компании Пурниньша в 2022 году были обнаружены деньги подозрительного происхождения.
Непредвиденная удача улыбнулась правоохранителям два года назад в здании на улице Сколас в Риге. Жители, проводя реконструкцию, обнаружили в подвале хранилище. Там находились два сейфа с наличными деньгами.
В подвале в месте, где должны были быть двери, обнаружили самовольно возведенную стену. Когда ее разрушили, открылся вид на тайное хранилище. В сейфах находилось 68 350 евро и 4560 британских фунтов. Меньшие суммы полиция нашла в синей сумке.
Журналистам программы удалось осмотреть сейфы, которые до сих пор остаются нетронутыми в подвале здания. В узком помещении был установлен подъемник, ведущий на первый этаж - в помещения, принадлежащие фирме Пурниньша LUMIAP.
В ходе следственных действий было установлено, что эти помещения через скрытый вход, встроенный в шкаф, связаны с соседней недвижимостью Лайзана. Проходной шкаф виден на видео, которое полиция распространила в СМИ после задержаний в Лудзе. Деньги, найденные в сейфах, в декабре суд признал преступно добытыми, но приговор был обжалован.
Из-за противодействия жильцов дома, находящихся в поле зрения полиции, другие владельцы квартир в здании на улице Сколас не могут завершить работы по реновации здания. Это ставит под угрозу проект энергоэффективности, реализуемый при поддержке программы Altum. В связи с этим инициировано несколько гражданских судебных процессов.
Адвокат Виталий Лещинский, представляющий в суде компании Лайзана и Пурниньша, которым принадлежат помещения в упомянутом доме на улице Сколас, отказался от комментариев, сказав: "Клиент не уполномочил меня разглашать какую-либо информацию".
На фотографиях с торжественного открытия выставочного дома виден еще один работник Лайзана - Юрис Лещинский. Он возглавляет общество, которое занимается экспозицией "Сокровищницы Свободного государства" в Резекне.
Связь Лещинского с табачным бизнесом проявилась более 10 лет назад, когда возглавляемая им компания на аукционе Службы государственных доходов (VID) приобрела ранее конфискованное оборудование для производства сигарет. Это вызвало беспокойство среди представителей легальных табачных компаний.
В настоящее время Лещинский является подсудимым по уголовному делу, возбужденному ранее, за незаконное хранение и перемещение табачных изделий.
Нарушение было выявлено в 2018 году на легальной фабрике Private Tobacco Latvia на улице Резнас в Резекне, которую он возглавлял. На фабрике не смогли предоставить видеозаписи, требуемые регламентом, а часть продукции была перемещена на соседнюю территорию.
Незаконное производство действовало на территории, косвенно принадлежащей семье Лайзана.
В отдельном деле о преступно нажитом имуществе фигурирует также супруга Лайзана - Нина Лайзане.
Личности, фигурирующие в новом уголовном процессе, пока не раскрываются.
"Могу подтвердить, что если вы говорите о человеке, который с прошлого лета находится под арестом и в отношении которого мы проводим расследование, то этот человек причастен к нескольким уголовным процессам", - отметил генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Он подчеркнул, что по последнему уголовному делу, о котором было объявлено публично, "доказательств более чем достаточно".
Государственная полиция пока воздерживается от более подробных комментариев по поводу выявленной сети нелегальных производителей сигарет. Однако отмечает, что ведется работа по доказательству всех форм причастности вплоть до организатора группы.
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