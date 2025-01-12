Программа выясняет, кто мог быть организатором нелегальной сигаретной фабрики в Латгале

В подвале в месте, где должны были быть двери, обнаружили самовольно возведенную стену. Когда ее разрушили, открылся вид на тайное хранилище. В сейфах находилось 68 350 евро и 4560 британских фунтов. Меньшие суммы полиция нашла в синей сумке.

Журналистам программы удалось осмотреть сейфы, которые до сих пор остаются нетронутыми в подвале здания. В узком помещении был установлен подъемник, ведущий на первый этаж - в помещения, принадлежащие фирме Пурниньша LUMIAP.

В ходе следственных действий было установлено, что эти помещения через скрытый вход, встроенный в шкаф, связаны с соседней недвижимостью Лайзана. Проходной шкаф виден на видео, которое полиция распространила в СМИ после задержаний в Лудзе. Деньги, найденные в сейфах, в декабре суд признал преступно добытыми, но приговор был обжалован.

Из-за противодействия жильцов дома, находящихся в поле зрения полиции, другие владельцы квартир в здании на улице Сколас не могут завершить работы по реновации здания. Это ставит под угрозу проект энергоэффективности, реализуемый при поддержке программы Altum. В связи с этим инициировано несколько гражданских судебных процессов.

Адвокат Виталий Лещинский, представляющий в суде компании Лайзана и Пурниньша, которым принадлежат помещения в упомянутом доме на улице Сколас, отказался от комментариев, сказав: "Клиент не уполномочил меня разглашать какую-либо информацию".