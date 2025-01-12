Швейцария заявляет о готовности провести встречу Трампа и Путина

Швейцария готова провести саммит лидеров США и России, если они попросят об этом, отметил Бидо, добавив, что Берн сам не возьмет на себя инициативу по этому вопросу.

"С момента саммита в Биргенштоке мы регулярно информировали Украину, Россию и США о готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие миру", - сказал он.

Трамп 9 января заявил, что готовится встреча с Путиным.

"Мы должны прекратить эту войну, это кровопролитие", - сказал новоизбранный президент США, который вступит в должность 20 января.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа не требует каких-либо предпосылок и что Кремль "одобряет" желание республиканца "решать проблемы путем диалога".

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