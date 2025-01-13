Коалиция очень быстро движется вперед в деле выбора президента Банка Латвии, заявила в понедельник после совещания правящих партий премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Коалиция продвигается в вопросе кандидата на пост главы Банка Латвии
"В рамках коалиции мы продвинулись в плане кандидатов, которых внутренно рассматриваем как возможных претендентов", - сказала глава правительства, подчеркнув, что когда появится конкретная ясность насчет одного кандидата, об этом будет объявлено публично.
Силиня напомнила критерии, которые выдвигает коалиция к будущему кандидату. Претендент на пост президента Банка Латвии должен обладать безупречной репутацией и четким видением развития новых финансовых услуг, которые смогут ускорить экономический рост Латвии. Также кандидат от коалиции должен быть готов сразу приступить к исполнению обязанностей, представляя Латвию как на внутреннем рынке, так и в международной среде.
Ранее сообщалось, что новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.
Необходимость выдвижения кандидатур связана с тем, что 21 декабря прошлого года истек первый срок полномочий Мартиньша Казакса на этом посту, а Сейм не избрал нового главу Банка Латвии.
Согласно решению Сейма, до тех пор, пока не будет избран новый президент Банка Латвии, его обязанности временно исполняет вице-президент Банка Латвии Марис Калис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!