Коалиция продвигается в вопросе кандидата на пост главы Банка Латвии

"В рамках коалиции мы продвинулись в плане кандидатов, которых внутренно рассматриваем как возможных претендентов", - сказала глава правительства, подчеркнув, что когда появится конкретная ясность насчет одного кандидата, об этом будет объявлено публично.

Силиня напомнила критерии, которые выдвигает коалиция к будущему кандидату. Претендент на пост президента Банка Латвии должен обладать безупречной репутацией и четким видением развития новых финансовых услуг, которые смогут ускорить экономический рост Латвии. Также кандидат от коалиции должен быть готов сразу приступить к исполнению обязанностей, представляя Латвию как на внутреннем рынке, так и в международной среде.

Ранее сообщалось, что новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Необходимость выдвижения кандидатур связана с тем, что 21 декабря прошлого года истек первый срок полномочий Мартиньша Казакса на этом посту, а Сейм не избрал нового главу Банка Латвии.

Согласно решению Сейма, до тех пор, пока не будет избран новый президент Банка Латвии, его обязанности временно исполняет вице-президент Банка Латвии Марис Калис.

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