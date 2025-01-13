ФОТО На Закюсале почтили память защитников баррикад 1991 года

Чтобы противостоять этим действиям, 13 января вечером по всему центру Риги вокруг важнейших стратегических объектов, включая здание Верховного Совета, мосты через Даугаву и Латвийское телевидение на Закюсале, начали возводить баррикады. Мирные жители, встав на баррикады, продемонстрировали миру готовность пожертвовать жизнью ради независимости Латвии.

Дежурства на баррикадах собрали множество людей, став ярким примером всеобщей защиты государства в истории Латвии.

Президент Общества участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс подчеркивает, что январские баррикады 1991-го - это яркое подтверждение единства народа, его мужества и несгибаемой воли ради защиты независимости своей страны.

"Это было время, когда люди не просто говорили о свободе, но и действовали на практике: они оставляли свои дома, семьи и повседневные заботы, чтобы выступить против неизвестности и встать на защиту Латвии", - напоминает Заляйс.

Он подчеркивает, что дух баррикад - это живое доказательство того, что свобода требует активного участия и единой решимости. Почтя в этом месяце то важное событие, люди не только вспоминают прошлое, но и укрепляют понимание того, насколько важно оберегать и развивать Латвию. Во время баррикад каждый человек стал частью единой силы, направлявшей народ к независимости, - и это единство остается ценностью, которую нельзя утратить и сегодня, заключает Заляйс.

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