В понедельник, 13 января, на Закюсале прошла традиционная памятная акция в честь защитников баррикад 1991 года. На это мероприятие собрались несколько сотен человек.
ФОТО ⟩ На Закюсале почтили память защитников баррикад 1991 года
На торжественной части около костра присутствовали военные с латвийскими и украинскими флагами. Среди участников были замечены люди с факелами.
Во время встречи 380 новобранцев Яунсардзе принесли торжественную присягу, которую принял министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). Затем все присутствовавшие исполнили национальный гимн.
Рядом был размещен автобус Музея баррикад, где все желающие могли познакомиться с выездной экспозицией, рассказывающей об этих исторических событиях.
Ранее сообщалось, что в акции приняли участие Ромуальд Ражукс, занимавший пост председателя Народного фронта в 1990-1992 годах, президент Общества участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс, а также министр обороны Спрудс - они прибыли отдать дань памяти участникам баррикад 1991 года.
В ходе мероприятия также состоялось совместное выступление с участием хора Земессардзе (художественный руководитель - Арий Шкепастс) в сопровождении оркестра Штаба Национальных вооруженных сил под руководством дирижера, капитана Александра Крейшманиса.
Акция, проходящая именно на Закюсале, имеет глубокое символическое значение, ведь во время баррикад Латвийское телевидение играло ключевую роль в обеспечении общества достоверной информацией.
В 1991 году противники восстановления независимости Латвии попытались свергнуть законную власть Латвийской Республики.
Чтобы противостоять этим действиям, 13 января вечером по всему центру Риги вокруг важнейших стратегических объектов, включая здание Верховного Совета, мосты через Даугаву и Латвийское телевидение на Закюсале, начали возводить баррикады. Мирные жители, встав на баррикады, продемонстрировали миру готовность пожертвовать жизнью ради независимости Латвии.
Дежурства на баррикадах собрали множество людей, став ярким примером всеобщей защиты государства в истории Латвии.
Президент Общества участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс подчеркивает, что январские баррикады 1991-го - это яркое подтверждение единства народа, его мужества и несгибаемой воли ради защиты независимости своей страны.
"Это было время, когда люди не просто говорили о свободе, но и действовали на практике: они оставляли свои дома, семьи и повседневные заботы, чтобы выступить против неизвестности и встать на защиту Латвии", - напоминает Заляйс.
Он подчеркивает, что дух баррикад - это живое доказательство того, что свобода требует активного участия и единой решимости. Почтя в этом месяце то важное событие, люди не только вспоминают прошлое, но и укрепляют понимание того, насколько важно оберегать и развивать Латвию. Во время баррикад каждый человек стал частью единой силы, направлявшей народ к независимости, - и это единство остается ценностью, которую нельзя утратить и сегодня, заключает Заляйс.
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