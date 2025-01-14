В ночь на вторник, 14 января, в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата пострадало промышленное предприятие в городе Энгельс Саратовской области, сообщают российские Telegram-каналы и официальные лица.
Видео ⟩ Промышленные предприятия пострадали в России в результате ударов украинских беспилотников (2)
Также ударам украинских беспилотников подвергся завод в Казани.
Российские власти не уточняют, какое именно предприятие пострадало в Энгельсе, но сообщают о крупном пожаре.
Как ранее сообщалось, в ночь на 8 января налет украинских дронов вызвал пожар на нефтебазе в Энгельсе, где хранится авиационное топливо, используемое российскими стратегическими бомбардировщиками, которые дислоцированы на военном аэродроме рядом с городом.
В результате атаки три резервуара были полностью уничтожены и еще три повреждены. Первоначально российские власти также говорили о повреждениях на "промышленном предприятии" в городе, не уточняя, что это нефтебаза.
Тем временем местные жители сообщают, что в Казани начался сильный пожар в районе предприятия "Казаньоргсинтез". Это единственное в России предприятие по производству поликарбонатов и высокопрочных пластмасс.
Местные СМИ сообщают, что дроны нанесли удар по складу со сжиженным природным газом. Telegram-канал Mash пишет, что горят три цистерны.
🎥— Peacemaker (@peacemaket71) January 14, 2025
Ukrainian drones attacked Saratov, Engels, Tula and Kazan.
Local media reported that an oil refinery was hit in the Saratov region.
. pic.twitter.com/7kGs2clV4u
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