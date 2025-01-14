Также ударам украинских беспилотников подвергся завод в Казани.

Российские власти не уточняют, какое именно предприятие пострадало в Энгельсе, но сообщают о крупном пожаре.

Как ранее сообщалось, в ночь на 8 января налет украинских дронов вызвал пожар на нефтебазе в Энгельсе, где хранится авиационное топливо, используемое российскими стратегическими бомбардировщиками, которые дислоцированы на военном аэродроме рядом с городом.

В результате атаки три резервуара были полностью уничтожены и еще три повреждены. Первоначально российские власти также говорили о повреждениях на "промышленном предприятии" в городе, не уточняя, что это нефтебаза.

Тем временем местные жители сообщают, что в Казани начался сильный пожар в районе предприятия "Казаньоргсинтез". Это единственное в России предприятие по производству поликарбонатов и высокопрочных пластмасс.

Местные СМИ сообщают, что дроны нанесли удар по складу со сжиженным природным газом. Telegram-канал Mash пишет, что горят три цистерны.

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Ukrainian drones attacked Saratov, Engels, Tula and Kazan.



Local media reported that an oil refinery was hit in the Saratov region.

. pic.twitter.com/7kGs2clV4u — Peacemaker (@peacemaket71) January 14, 2025

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