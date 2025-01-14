31 декабря 2024 года мужчина ушел с места жительства на улице Далию в Катлакалнсе Кекавского края и долго не возвращался.

Как ранее сообщалось, родственники Мариса были в отчаяние и обратились за помощью к общественности, о пропавшем показали сюжет на телеканале TV3.

Госполиция благодарит СМИ за помощь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!