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Пропавший 31 декабря в Катлакалнсе мужчина найден целым и невредимым

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Сирена полиции. Иллюстративное фото.
Сирена полиции. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции нашли Мариса Ланковскиса, 1987 года рождения, целым и невредимым, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.

31 декабря 2024 года мужчина ушел с места жительства на улице Далию в Катлакалнсе Кекавского края и долго не возвращался.

Как ранее сообщалось, родственники Мариса были в отчаяние и обратились за помощью к общественности, о пропавшем показали сюжет на телеканале TV3.

Госполиция благодарит СМИ за помощь.

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