Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции нашли Мариса Ланковскиса, 1987 года рождения, целым и невредимым, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.
Пропавший 31 декабря в Катлакалнсе мужчина найден целым и невредимым
31 декабря 2024 года мужчина ушел с места жительства на улице Далию в Катлакалнсе Кекавского края и долго не возвращался.
Как ранее сообщалось, родственники Мариса были в отчаяние и обратились за помощью к общественности, о пропавшем показали сюжет на телеканале TV3.
Госполиция благодарит СМИ за помощь.
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