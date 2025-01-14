Мужчину приговорили к 5,5 годам тюрьмы за вождение в состоянии наркотического опьянения

По мнению защитника, не было должным образом оценено, мог ли обвиняемый после полученных травм в ходе преследования адекватно контролировать ситуацию на дороге и логически планировать свои действия. Верховный суд установил, что защитник в кассационной жалобе повторил аргументы из апелляционной жалобы, которые апелляционный суд оценил и обоснованно отклонил.

На основании собранных в деле доказательств апелляционный суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в совершении преступления доказана вне разумных сомнений. Апелляционный суд оценил как условия торможения, так и состояние обвиняемого после столкновения, а также быстрое ухудшение этого состояния.

Ранее сообщалось, что 24 июля 2019 года, при задержании мужчины, осужденного за кражу автомобиля, полиция произвела по его направлению как минимум 15 выстрелов.

24 июля около 19:00 полиция получила информацию от жителей, что по улице Краста в Риге движется автомобиль Audi A6, и его водитель ведет себя неадекватно. Полиция попыталась остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованиям полиции. На улице Маскавас полиция попытались заблокировать беглеца, но он протаранил полицейский автомобиль и продолжил бегство.

В этот момент в задержание водителя также вмешался экипаж муниципальной полиции Риги, но безуспешно, так как этот экипаж попал в аварию.

Тем временем автомобиль въехал в машины местных жителей. В одном из автомобилей находились женщина и ребенок, которые получили легкие травмы.

За пределами Риги водитель набрал огромную скорость, превышающую 200 километров в час.

В преследовании участвовали сотрудники полиции Саласпила и Огре, которые пытались организовать заграждение.

В окрестностях Огре полицейские применили огнестрельное оружие, произвели как минимум 15 выстрелов. Некоторые из выстрелов поразили водителя, и на последней стадии преследования он устроил аварию с полицейским, который был на мотоцикле. Полицейский получил перелом ноги

Позже было установлено, что за рулем находился водитель, находившийся под воздействием наркотиков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!