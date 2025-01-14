Верховный суд (ВС) принял решение не возбуждать кассационное производство по уголовному делу, в котором мужчине, получившему огнестрельное ранение при преследовании от Риги до Огре, было назначено наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет с лишением права управления транспортным средством на десять лет.
Мужчину приговорили к 5,5 годам тюрьмы за вождение в состоянии наркотического опьянения
Как сообщает агентство LETA, обвиняемый признан виновным в нападении на представителя власти в связи с исполнением им законных должностных обязанностей и нарушении правил дорожного движения, совершенных им в состоянии наркотического опьянения, в результате чего потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Полицейский получил информацию о транспортном средстве, которым, возможно, управляет лицо, находящееся под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
Увидев машину, полицейский начал преследование и многократно давал приказ остановиться. Машина остановилась, но водитель не подчинился дальнейшим указаниям. Когда полицейский открыл дверь, мужчина резко тронулся с места, угрожая здоровью и жизни представителя государственной власти.
Преследование продолжилось, и водитель долгое время не подчинялся требованиям полицейских, в конечном итоге резко затормозил, что привело к столкновению с едущим сзади полицейским мотоциклом. Мотоциклист получил тяжелые телесные повреждения, угрожающие жизни.
Дело вернулось в Верховный суд повторно. Ранее Верховный суд оставил без изменений решение апелляционного суда в части, касающейся осуждения обвиняемого за нападение на представителя власти.
На этот раз Верховный суд отклонил кассационную жалобу по остальной части решения апелляционного суда. В возбуждении кассационного производства было отказано, так как кассационная жалоба не соответствовала требованиям Уголовно-процессуального кодекса, а аргументы защиты были направлены на фактическое, а не юридическое оспаривание решения апелляционного суда.
По мнению защитника, не было должным образом оценено, мог ли обвиняемый после полученных травм в ходе преследования адекватно контролировать ситуацию на дороге и логически планировать свои действия. Верховный суд установил, что защитник в кассационной жалобе повторил аргументы из апелляционной жалобы, которые апелляционный суд оценил и обоснованно отклонил.
На основании собранных в деле доказательств апелляционный суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в совершении преступления доказана вне разумных сомнений. Апелляционный суд оценил как условия торможения, так и состояние обвиняемого после столкновения, а также быстрое ухудшение этого состояния.
Ранее сообщалось, что 24 июля 2019 года, при задержании мужчины, осужденного за кражу автомобиля, полиция произвела по его направлению как минимум 15 выстрелов.
24 июля около 19:00 полиция получила информацию от жителей, что по улице Краста в Риге движется автомобиль Audi A6, и его водитель ведет себя неадекватно. Полиция попыталась остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованиям полиции. На улице Маскавас полиция попытались заблокировать беглеца, но он протаранил полицейский автомобиль и продолжил бегство.
В этот момент в задержание водителя также вмешался экипаж муниципальной полиции Риги, но безуспешно, так как этот экипаж попал в аварию.
Тем временем автомобиль въехал в машины местных жителей. В одном из автомобилей находились женщина и ребенок, которые получили легкие травмы.
За пределами Риги водитель набрал огромную скорость, превышающую 200 километров в час.
В преследовании участвовали сотрудники полиции Саласпила и Огре, которые пытались организовать заграждение.
В окрестностях Огре полицейские применили огнестрельное оружие, произвели как минимум 15 выстрелов. Некоторые из выстрелов поразили водителя, и на последней стадии преследования он устроил аварию с полицейским, который был на мотоцикле. Полицейский получил перелом ноги
Позже было установлено, что за рулем находился водитель, находившийся под воздействием наркотиков.
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