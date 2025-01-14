Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время войны воюют более 100 бригад украинской армии, и каждая из них должна быть полностью укомплектована техникой, прежде чем увеличивать численность солдат.
Зеленский ответил на призывы снизить возраст мобилизации
"Мы много раз слышали сигналы относительно возраста наших военных, мобилизационного возраста и тому подобное. Знаете, я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно, но у нас более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно требует укомплектованности, техники", - рассказал президент Украины.
Об этом Зеленский заявил министру обороны Германии Борису Писториусу на переговорах в Киеве во вторник, 14 января.
Президент Украины отметил, что во многих бригадах "постоянно что-то отправляют на ремонт", поэтому и ощущается постоянная нехватка техники.
"И поэтому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей в армии, мы должны понимать, что, во-первых, нет на сегодня соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров", - добавил Зеленский.
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