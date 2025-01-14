Зеленский ответил на призывы снизить возраст мобилизации

"Мы много раз слышали сигналы относительно возраста наших военных, мобилизационного возраста и тому подобное. Знаете, я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно, но у нас более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно требует укомплектованности, техники", - рассказал президент Украины.

Об этом Зеленский заявил министру обороны Германии Борису Писториусу на переговорах в Киеве во вторник, 14 января.

Президент Украины отметил, что во многих бригадах "постоянно что-то отправляют на ремонт", поэтому и ощущается постоянная нехватка техники.

"И поэтому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей в армии, мы должны понимать, что, во-первых, нет на сегодня соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров", - добавил Зеленский.

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