"В новогодний вечер мне стало плохо. Все началось с онемения рук, затем это перекинулось на ноги. Я почувствовала боль в груди, дыхание стало затрудненным. Я старалась себя успокоить. Поскольку я сама медик, то знаю, как действовать в таких ситуациях. Но связаться с семейным врачом не удалось, поэтому я позвонила на 113. Разговор длился около трех минут, мое состояние не улучшилось, и диспетчер сказала, что отправит бригаду, но это может быть платная услуга. Тогда я этого почти не услышала - мне было тяжело, и я согласилась, просто хотела как можно скорее получить помощь", - рассказала Эвита.