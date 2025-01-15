Видео Водитель на BMW превысил скорость и пытался скрыться от полиции

8 января этого года около 16:30 сотрудники Государственной полиции зафиксировали на автодороге А9 в волости Анениеку Добельского края автомобиль BMW с литовскими номерными знаками. Машина двигалась навстречу с превышением скорости - 131 км/ч.

Сотрудники полиции, включив специальные звуковые и световые сигналы, развернули служебный автомобиль и начали преследовать нарушителя.

Они подали сигнал остановиться, но водитель проигнорировал требование и продолжил движение. Информация о нарушителе была передана коллегам из Рижского и Земгальского региональных управлений полиции.

Видео: Побег нарушителя от полиции

Через громкоговоритель водителю неоднократно на нескольких языках велели остановиться, но он продолжал движение в сторону Риги. Затем автомобиль свернул с автодороги А9 на лесную дорогу, пытаясь скрыться.

В ходе преследования водитель BMW неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников движения. В зоне, где разрешено движение со скоростью до 50 км/ч, он мчался 102 км/ч, а там, где установлено ограничение в 70 км/ч - 143 км/ч.

Сотрудники полиции полностью заблокировали автодорогу А9. Для этого были остановлены грузовики, которые разместили поперек дороги, чтобы помешать бегству нарушителя на BMW. Одновременно координировались действия с другими подразделениями полиции, чтобы уточнить маршрут и местоположение преследующих экипажей.

Полицейские установили контроль на съезде с автодороги А9 на лесную дорогу. В результате автомобиль BMW был остановлен, когда он выехал из леса.

Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв. Однако, заподозрив, что он находится под воздействием наркотиков, сотрудники полиции доставили мужчину в медицинское учреждение для экспертизы.

В отношении водителя возбуждено несколько административных дел за превышение скорости, за неподчинение законным требованиям полиции остановить транспортное средство (за побег) и, возможно, за употребление запрещенных веществ.

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