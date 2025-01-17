Пт, 17.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

"Поток" точно латвийский мультфильм? Отвечаем на претензии из соцсетей

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из мультфильма Straume ("Поток")
Кадр из мультфильма Straume ("Поток") Фото: Пресс-фото

"Поток" не имеет к Латвии отношения!", "Мультик делали в Бельгии!", "Латвия никак не участвовала в создании!"... Складывается ощущение, что в соцсетях разразилась целая кампания против мультфильма "Поток" и того, что его называют латвийским. Рассказываем, почему эти "претензии" не имеют под собой никакого основания.

Где создавали мультфильм?

"Поток" - совместное производство (копродукция) Латвии, Франции и Бельгии. Это частая практика в мировом кино, тем более - в европейском, где мощности стран по отдельности зачастую не так велики, чтобы потянуть создание целого кинопроекта.

В теории каждая из стран, принявших участие в разработке фильма, может назвать итоговый проект своим. Однако бóльшую роль в этом играет доля от бюджета картины, которую вложила та или иная сторона.

Бюджет "Потока" составил 3,5 миллиона евро, и Латвия вложила в создание

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх