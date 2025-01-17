"Поток" не имеет к Латвии отношения!", "Мультик делали в Бельгии!", "Латвия никак не участвовала в создании!"... Складывается ощущение, что в соцсетях разразилась целая кампания против мультфильма "Поток" и того, что его называют латвийским. Рассказываем, почему эти "претензии" не имеют под собой никакого основания.
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"Поток" точно латвийский мультфильм? Отвечаем на претензии из соцсетей
Где создавали мультфильм?
"Поток" - совместное производство (копродукция) Латвии, Франции и Бельгии. Это частая практика в мировом кино, тем более - в европейском, где мощности стран по отдельности зачастую не так велики, чтобы потянуть создание целого кинопроекта.
В теории каждая из стран, принявших участие в разработке фильма, может назвать итоговый проект своим. Однако бóльшую роль в этом играет доля от бюджета картины, которую вложила та или иная сторона.