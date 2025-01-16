Байден защитил санкции против России от ослабления Трампом

При этом Reuters приводит мнение партнера юридической компании Hughes Hubbard & Reed Джереми Пейнера, который считает данные меры защитой от действий Трампа, который теперь "не сможет их отменить простым росчерком пера". Бывший американский чиновник, научный сотрудник Колумбийского университета Эдвард Фишман назвал решение "очень значительной акцией", защищающей санкции "от любого легкомысленного решения об их отмене".

К решению об отмене санкций привлекут Конгресс

Газета Financial Times также считает, что тем самым администрация Байдена стремится "защитить от Трампа" введенные ей санкции против РФ. Конгрессу США предоставляется возможность блокировать любые попытки ослабить санкции, направленные против ключевых элементов российской военной машины, пишет издание.

Конгресс будет иметь возможность рассматривать в течение 30 дней исключение из санкционного списка против РФ любого из 100 важнейших фигурантов от корпорации "Тактическое ракетное вооружение" до Московской биржи, отмечается далее. Решение принято на основании закона CAATSA, принятого в 2017 году.

Лишь несколько дней назад, 10 января, США ввели масштабные санкции против российской нефтяной отрасли и российского теневого флота, включив в список двух крупнейших экспортеров нефти в РФ - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". С ними, а также с десятками других компаний теперь запрещено иметь финансовые отношения с использованием доллара или американской финансовой системы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!