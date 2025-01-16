США ввели новые ограничения в отношении 100 российских компаний, еще ранее включенных в санкционные списки. Для отмены этих санкций теперь придется заручиться поддержкой Конгресса.
Байден защитил санкции против России от ослабления Трампом
Администрация президента США Джо Байдена за несколько дней до прекращения его полномочий в очередной раз ужесточила санкции в отношении РФ, а также защитила часть уже введенных санкций от их возможного смягчения Дональдом Трампом. В список, опубликованный в среду, 15 января, внесены более 250 физических и юридических лиц, в том числе базирующихся в Китае, ОАЭ и Турции и заподозренных в уклонении от санкций.
Новые фигуранты санкционных списков США
В числе прочих США ввели санкции против Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками, и назначенного Москвой "гендиректора" этой станции Владислава Исаева. В числе десятков российских компаний и физических лиц в перечень включены "УМК-Сталь", сеть магазинов военных товаров "Военторг" и созданный Минобороны РФ в Подмосковье выставочный центр "Патриот".
Кроме того, в черном списке оказалась корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Барнаултрансмаш", "Аэроэлектромаш", Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» и НИИ физических измерений.
Защита от немедленной отмены санкций против 100 российских компаний
Одновременно Вашингтон ввел новые ограничения в отношении почти 100 более ранних фигурантов санкционных списков, которые осложнят любые усилия по снятию санкций в будущем. Речь идет о важнейших российских структурах, включая банки и крупнейшие энергетические компании, сообщает Reuters. Данные ограничения вводят в соответствии с указом, требующим перед отменой санкций уведомления Конгресса, отмечает агентство.
При этом Reuters приводит мнение партнера юридической компании Hughes Hubbard & Reed Джереми Пейнера, который считает данные меры защитой от действий Трампа, который теперь "не сможет их отменить простым росчерком пера". Бывший американский чиновник, научный сотрудник Колумбийского университета Эдвард Фишман назвал решение "очень значительной акцией", защищающей санкции "от любого легкомысленного решения об их отмене".
К решению об отмене санкций привлекут Конгресс
Газета Financial Times также считает, что тем самым администрация Байдена стремится "защитить от Трампа" введенные ей санкции против РФ. Конгрессу США предоставляется возможность блокировать любые попытки ослабить санкции, направленные против ключевых элементов российской военной машины, пишет издание.
Конгресс будет иметь возможность рассматривать в течение 30 дней исключение из санкционного списка против РФ любого из 100 важнейших фигурантов от корпорации "Тактическое ракетное вооружение" до Московской биржи, отмечается далее. Решение принято на основании закона CAATSA, принятого в 2017 году.
Лишь несколько дней назад, 10 января, США ввели масштабные санкции против российской нефтяной отрасли и российского теневого флота, включив в список двух крупнейших экспортеров нефти в РФ - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". С ними, а также с десятками других компаний теперь запрещено иметь финансовые отношения с использованием доллара или американской финансовой системы.
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