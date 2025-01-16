Учения "Персей" (Persée) прошли осенью прошлого года на полигоне во Франции и длились десять дней.

В них приняли участие около 3200 бойцов спецподразделений. Целью учений было отражение возможного прорыва российских войск в Украину с территории Беларуси, сообщает Intelligence Online.

Район, выбранный для учений, напоминал излучину Днепра к северу от Киева. По информации Intelligence Online, участники учений улучшили свои навыки использования беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

В то же время ряд участников учений были недовольны тем, что в учениях не использовались FPV-дроны, и выразили обеспокоенность отставанием французских производителей в разработке этого типа беспилотных летательных аппаратов, отмечает Intelligence Online.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря в Брюсселе обсудил с европейскими лидерами возможное размещение миротворческого контингента в Украине.

Зеленский отказался комментировать формат возможной миротворческой миссии, заявив, что это деликатный вопрос. "Это вопрос деталей, и мы их обсуждаем", - добавил он.

По информации информационного агентства Reuters, в Украину могут быть отправлены военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

В то же время источники Reuters указывают, что некоторые европейские лидеры считают, что сейчас неподходящее время даже обсуждать этот вопрос.

Идея миротворцев стала актуальной после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Париже 7 декабря. По данным источников Reuters, Трамп отверг участие американских войск в возможной миротворческой операции, подчеркнув, что это дело Европы.

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