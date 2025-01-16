Издание указывает, что Макрон поддерживает эту идею и уже обсуждал ее с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Представители Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицали, что Стармер и Макрон обсуждали эту возможность во время встречи на прошлой неделе.

Однако подробности этих переговоров держатся в секрете официальными лицами в Лондоне и Париже. В то же время несколько высокопоставленных источников в британском правительстве подчеркнули, что Стармер пока не полностью согласился с таким сценарием.

"Есть вопросы о том, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, а также более широкий вопрос об угрозах, с которыми могут столкнуться эти солдаты, и о том, является ли это эскалацией", - сказал один из источников издания.

Пока новоизбранный президент США Дональд Трамп обещает положить конец войне России против Украины, европейские лидеры пытаются договориться о дальнейшей поддержке Киева.

Официальная позиция британского правительства заключается в том, что западные союзники должны продолжать оказывать Украине максимальную поддержку, а сами украинцы должны решать, когда начинать мирные переговоры с Россией и начинать ли их вообще.

Однако в частных беседах министры и чиновники предполагают, что Трамп заставит Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Одной из идей, которая сейчас все чаще обсуждается не только публично, но и за закрытыми дверями, является возможное обеспечение условий мира посредством привлечения западных вооруженных сил.

Существуют предположения, что Россия может сохранить "фактический" контроль над захваченными украинскими территориями, а европейские лидеры рассматривают вопрос о том, как защитить остальную часть Украины от любых будущих атак РФ.

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