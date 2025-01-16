США отказали Эстонии в чипах. Глава МИД: решение Байдена – ошибка, которую нужно срочно исправить

"Абсолютно неприемлемо, что администрация президента Джо Байдена решила ограничить доступ значительного числа стран-членов ЕС и союзников по НАТО, включая Эстонию, к технологиям искусственного интеллекта, - заявил Цахкна. - Это решение оказывает прямое влияние на уже реализующиеся или планирующиеся проекты по созданию безопасного и надежного искусственного интеллекта и его приложений как в Эстонии, так и в других странах ЕС".

По словам Цахкна, Эстония всегда была лидером в применении инновационных решений во всех сферах жизни общества и делилась своим опытом и знаниями на глобальном уровне. "Очевидно, что государства должны еще больше сотрудничать в сфере развития искусственного интеллекта, а не вводить ограничения на поставки технологий для стран-союзников", - подчеркнул министр иностранных дел.

"ЕС функционирует как единый рынок, и в области исследований и разработок нам проще противостоять ненадежным технологиям и глобальным угрозам совместно с США", - отметил Цахкна.

"Эстония находится в контакте с американскими властями и Европейской комиссией, чтобы обеспечить скорейшее исправление допущенной ошибки", - добавил он.

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