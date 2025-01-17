Исполнительный директор Резекненской думы Олехно уволен

На заседании временной администрации самоуправления глава администрации Гуна Пуце сообщила, что 16 января было получено заявление об увольнении исполнительного директора.

Олехно был уволен единогласно. С ним самим агентству LETA пока связаться не удалось.

Пуце сообщила агентству LETA, что после отстранения Олехно самоуправление расследовало поездку в Прагу сотрудников муниципального предприятия Rēzeknes siltumtīkli, однако получить от Олехно объяснения по окончательному отчету расследования не удалось, так как у него был больничный, который продолжается и по сей день.

Комментируя вопрос о том, может ли Олехно быть тем чиновником, которому Служба государственной безопасности (VDD) отказала в доступе к государственной тайне, Пуце сказала, что у VDD свои методы работы и служба не дает развернутых комментариев. "К тому же это уже не имеет значения", - добавила она.

Как сообщалось, Олехно был отстранен от должности в августе в связи с поездкой в Прагу сотрудников муниципального отопительного предприятия Rēzeknes siltumtīkli.

Как сообщила местная газета Rēzeknes Vēstis, поездка в Прагу стоила 23 440 евро, хотя в самоуправлении уже были финансовые сложности. По данным издания, в поездку отправились 40 человек, в том числе 15 членов семей сотрудников. В компании заявили газете, что поездка была "организована экономически выгодно".

Целью поездки было сплочение коллектива с целью укрепления и повышения его культуры, мотивации и лояльности.

Пуце сообщила, что Олехно как представитель держателя долей капитала Rēzeknes siltumtīkli был отстранен от работы до выяснения обстоятельств.

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