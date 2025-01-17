Раймонд Олехно, ранее отстраненный от должности исполнительный директор Резекненского самоуправления, в пятницу был уволен.
Исполнительный директор Резекненской думы Олехно уволен
На заседании временной администрации самоуправления глава администрации Гуна Пуце сообщила, что 16 января было получено заявление об увольнении исполнительного директора.
Олехно был уволен единогласно. С ним самим агентству LETA пока связаться не удалось.
Пуце сообщила агентству LETA, что после отстранения Олехно самоуправление расследовало поездку в Прагу сотрудников муниципального предприятия Rēzeknes siltumtīkli, однако получить от Олехно объяснения по окончательному отчету расследования не удалось, так как у него был больничный, который продолжается и по сей день.
Комментируя вопрос о том, может ли Олехно быть тем чиновником, которому Служба государственной безопасности (VDD) отказала в доступе к государственной тайне, Пуце сказала, что у VDD свои методы работы и служба не дает развернутых комментариев. "К тому же это уже не имеет значения", - добавила она.
Как сообщалось, Олехно был отстранен от должности в августе в связи с поездкой в Прагу сотрудников муниципального отопительного предприятия Rēzeknes siltumtīkli.
Как сообщила местная газета Rēzeknes Vēstis, поездка в Прагу стоила 23 440 евро, хотя в самоуправлении уже были финансовые сложности. По данным издания, в поездку отправились 40 человек, в том числе 15 членов семей сотрудников. В компании заявили газете, что поездка была "организована экономически выгодно".
Целью поездки было сплочение коллектива с целью укрепления и повышения его культуры, мотивации и лояльности.
Пуце сообщила, что Олехно как представитель держателя долей капитала Rēzeknes siltumtīkli был отстранен от работы до выяснения обстоятельств.
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