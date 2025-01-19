В субботу, 18 января, в Соединенных Штатах вступил в силу федеральный запрет на видеоплатформу TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance.
С субботнего вечера приложение TikTok больше не доступно в магазинах приложений, например, управляемых Apple и Google, а пользователи, пытаясь открыть платформу, видят уведомление о том, что она больше не доступна.
"По закону в США запрещена деятельность TikTok", говорится в сообщении, где добавлено: "К сожалению, это означает, что пока вы не можете пользоваться TikTok".
"Мы рады, что президент Трамп указал, что вместе с нами будет работать над решением, которое восстановит доступ к TikTok сразу после его вступления в должность", отмечается в заявлении, ссылающемся на обещание новоизбранного президента Дональда Трампа "спасти" платформу. Трамп вступит в должность президента США в понедельник. TikTok призвал своих пользователей следить за развитием событий.
В субботу в интервью NBC News Трамп признал, что рассматривает возможность дать TikTok дополнительный 90-дневный срок. Трамп, ранее поддержавший запрет на TikTok, сказал, что если все же будет принято решение о дополнительном времени для китайской компании, об этом объявят в понедельник. Ожидается, что руководитель TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа и займет на ней почетное место.
Уже сообщалось, что Конгресс принял, а президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет на TikTok в Соединенных Штатах, если ByteDance его не продаст.
TikTok оспорил этот закон в судах, дойдя до Верховного суда США. В пятницу Верховный суд единогласно постановил оставить в силе федеральный закон, по которому ByteDance обязан продать TikTok, иначе платформа будет запрещена на территории США.
Верховный суд признал, что риск для национальной безопасности, связанный с тем, что TikTok принадлежит китайской стороне, выше, чем опасения по поводу ограничения свободы слова этого приложения или его 170 миллионов пользователей в США.
Ранее допускалось, что администрация Байдена оставит выполнение постановления Верховного суда на усмотрение администрации Трампа, поскольку она начинает работу за день после вступления запрета в силу.
Эксперты также отмечают, что закон не требует от TikTok полностью закрывать платформу, поэтому пока не ясно, отказалась ли компания добровольно от работы или же не смогла продолжать предоставлять услугу из-за утраты технической поддержки. Закон устанавливает, что запрещенный контент не должен распространяться в магазинах приложений и через провайдеров услуг хостинга интернет-контента.
И демократы, и республиканцы, а также представители разведслужб высказывали обеспокоенность, что китайские власти могут заставить ByteDance передать им данные американских пользователей или склонить компанию к продвижению контента, выгодного Пекину, и ограничению нежелательных ему материалов. TikTok отрицал утверждения о том, что платформу можно использовать как инструмент китайского правительства, и заявил, что не передавал данные американских пользователей китайским властям.
Правительство США не приводило публичных доказательств того, что TikTok делился пользовательскими данными в США с китайским правительством или влиял на алгоритм компании, формирующий контент для американской аудитории.
В нескольких штатах США действуют ограничения и запреты на использование TikTok на устройствах государственных учреждений.
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