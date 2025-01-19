Уже сообщалось, что Конгресс принял, а президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет на TikTok в Соединенных Штатах, если ByteDance его не продаст.

TikTok оспорил этот закон в судах, дойдя до Верховного суда США. В пятницу Верховный суд единогласно постановил оставить в силе федеральный закон, по которому ByteDance обязан продать TikTok, иначе платформа будет запрещена на территории США.

Верховный суд признал, что риск для национальной безопасности, связанный с тем, что TikTok принадлежит китайской стороне, выше, чем опасения по поводу ограничения свободы слова этого приложения или его 170 миллионов пользователей в США.

Ранее допускалось, что администрация Байдена оставит выполнение постановления Верховного суда на усмотрение администрации Трампа, поскольку она начинает работу за день после вступления запрета в силу.

Эксперты также отмечают, что закон не требует от TikTok полностью закрывать платформу, поэтому пока не ясно, отказалась ли компания добровольно от работы или же не смогла продолжать предоставлять услугу из-за утраты технической поддержки. Закон устанавливает, что запрещенный контент не должен распространяться в магазинах приложений и через провайдеров услуг хостинга интернет-контента.

И демократы, и республиканцы, а также представители разведслужб высказывали обеспокоенность, что китайские власти могут заставить ByteDance передать им данные американских пользователей или склонить компанию к продвижению контента, выгодного Пекину, и ограничению нежелательных ему материалов. TikTok отрицал утверждения о том, что платформу можно использовать как инструмент китайского правительства, и заявил, что не передавал данные американских пользователей китайским властям.

Правительство США не приводило публичных доказательств того, что TikTok делился пользовательскими данными в США с китайским правительством или влиял на алгоритм компании, формирующий контент для американской аудитории.

В нескольких штатах США действуют ограничения и запреты на использование TikTok на устройствах государственных учреждений.

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