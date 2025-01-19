Нарушение было обнаружено в ходе лабораторного контроля, проводимого PVD.

По факту выявленного нарушения служба также разместила сообщение в Системе быстрого оповещения Европейского Союза.

PVD - это государственное управление под надзором Министерства земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в области оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

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