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Из продажи отозваны произведенные в Финляндии нейлоновые ложки

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Кухонная утварь. Иллюстративное фото
Кухонная утварь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Служба пищевого и ветеринарного надзора (PVD) изъяла из торговли нейлоновые ложки финского происхождения, в которых выявлена миграция первичных ароматических аминов, следует из обнародованной службой информации, сообщает LETA.

Нарушение было обнаружено в ходе лабораторного контроля, проводимого PVD.

По факту выявленного нарушения служба также разместила сообщение в Системе быстрого оповещения Европейского Союза.

PVD - это государственное управление под надзором Министерства земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в области оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

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