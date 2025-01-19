Служба пищевого и ветеринарного надзора (PVD) изъяла из торговли нейлоновые ложки финского происхождения, в которых выявлена миграция первичных ароматических аминов, следует из обнародованной службой информации, сообщает LETA.
Из продажи отозваны произведенные в Финляндии нейлоновые ложки
Нарушение было обнаружено в ходе лабораторного контроля, проводимого PVD.
По факту выявленного нарушения служба также разместила сообщение в Системе быстрого оповещения Европейского Союза.
PVD - это государственное управление под надзором Министерства земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в области оборота пищевых продуктов и ветеринарии.
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