Новоизбранный президент США Дональд Трамп в субботу вечером прибыл в Вашингтон, где в понедельник состоится его инаугурация в должности президента страны.
Свое возвращение в Белый дом Трамп отметил в клубе Trump National Golf Club в Стерлинге (штат Вирджиния), примерно в 50 километрах от Вашингтона, устроив празднество с фейерверком. На торжестве присутствовали члены семьи Трампа, его сторонники и политические союзники.
Организаторы церемонии инаугурации в последний момент пытаются перенести большую часть уличных мероприятий в помещения из-за холодной погоды в Вашингтоне. Обычно президент приносит присягу на ступенях Капитолия, однако в понедельник торжество впервые со времен второй инаугурации Рональда Рейгана в 1985 году состоится внутри здания Капитолия.
Билеты на инаугурационную церемонию приобрели более 250 тысяч человек, но в самом Капитолии может разместиться только 600 гостей.
Галерея: Дональд Трамп на вечеринке по случаю инаугурации в вирджинском Trump National Golf Club
В субботу на улицах Вашингтона прошли акции протеста против возвращения Трампа в Белый дом, хотя, в отличие от его предыдущей инаугурации восемь лет назад, протесты оказались меньше и были затенены широкими торжествами в честь президента.
Между тем Трамп в субботу заявил, что уже готовится в первый день работы своей администрации подписать ряд указов и предпринять иные действия.
В интервью телекомпании NBC News он подтвердил, что, скорее всего, даст шанс принадлежащей китайской компании ByteDance видеоплатформе TikTok продолжить деятельность, несмотря на вступивший в силу федеральный запрет.
Он также сказал, что "очень скоро, очень быстро" его администрация начнет выполнять предвыборное обещание о массовой депортации нелегальных иммигрантов.
Четыре года назад Трамп покинул Вашингтон в напряженной обстановке, возникшей после штурма Капитолия 6 января, когда его сторонники отказались признать поражение республиканца от демократа Джо Байдена.
В 2021 году Трамп не принял победу Байдена, нарушив традиции: он не отправил самолет за преемником, чтобы тот мог прибыть в Вашингтон перед инаугурацией, и отказался посещать инаугурацию Байдена.
Теперь же Байден, отказавшийся летом баллотироваться против Трампа, направил самолет, чтобы Трамп с семьей прилетел в Вашингтон, а в понедельник лично встретит его в Белом доме, после чего они вместе отправятся в Капитолий, где Трамп принесет присягу.
Восемь лет назад телеведущий и миллиардер Трамп произнес непривычно мрачную инаугурационную речь, а его вступление в должность сопровождалось массовыми протестами и столкновениями на улицах. На этот раз он пообещал в своей инаугурационной речи сделать упор на "единство и силу, а также на слово "честность"".
Пока Трамп праздновал предстоящую инаугурацию на гольф-поле, новый вице-президент Джеймс Дэвид Венс посетил прием для членов правительства и устроил ужин в Вашингтоне.
В воскресенье у Трампа запланировано участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище и митинг в Вашингтоне, а затем - частный ужин.
В день инаугурации Трамп традиционно посетит богослужение в епископальной церкви Святого Иоанна, затем отправится в Белый дом, где обычно уходящий президент и первая леди приглашают новоизбранного президента на чай перед торжеством.
Из-за холодной погоды планируемый традиционный парад по Пенсильвания-авеню заменит церемония в помещениях, и Трамп намерен еще раз обратиться к своим сторонникам, прежде чем отправится в Белый дом для подписания документов в Овальном кабинете. Вечером состоятся три пышных бала.
В начале ноября Трамп победил на президентских выборах в США, опередив кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!