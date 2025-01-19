В интервью телекомпании NBC News он подтвердил, что, скорее всего, даст шанс принадлежащей китайской компании ByteDance видеоплатформе TikTok продолжить деятельность, несмотря на вступивший в силу федеральный запрет.

Он также сказал, что "очень скоро, очень быстро" его администрация начнет выполнять предвыборное обещание о массовой депортации нелегальных иммигрантов.

Четыре года назад Трамп покинул Вашингтон в напряженной обстановке, возникшей после штурма Капитолия 6 января, когда его сторонники отказались признать поражение республиканца от демократа Джо Байдена.

В 2021 году Трамп не принял победу Байдена, нарушив традиции: он не отправил самолет за преемником, чтобы тот мог прибыть в Вашингтон перед инаугурацией, и отказался посещать инаугурацию Байдена.

Теперь же Байден, отказавшийся летом баллотироваться против Трампа, направил самолет, чтобы Трамп с семьей прилетел в Вашингтон, а в понедельник лично встретит его в Белом доме, после чего они вместе отправятся в Капитолий, где Трамп принесет присягу.

Восемь лет назад телеведущий и миллиардер Трамп произнес непривычно мрачную инаугурационную речь, а его вступление в должность сопровождалось массовыми протестами и столкновениями на улицах. На этот раз он пообещал в своей инаугурационной речи сделать упор на "единство и силу, а также на слово "честность"".