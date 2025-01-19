TikTok возобновляет работу в США после обещания Трампа дать сервису отсрочку до запрета

Материнская компания TikTok, Bytedance, ранее проигнорировала закон, требующий от нее продать свои подразделения в США, чтобы избежать запрета. Закон был поддержан Верховным судом в пятницу и вступил в силу в воскресенье.

Платформа пользуется огромной популярностью среди миллионов американских пользователей. Она также оказалась ценным инструментом для американских политических кампаний по привлечению молодых избирателей.

TikTok утверждает, что у него 170 миллионов пользователей в США, которые в 2024 году в среднем проводили в приложении 51 минуту в день.

Трамп ранее выступал за запрет TikTok, но в последнее время признался в «теплом отношении» к приложению, рассказывая о миллиардах просмотров, которые, по его словам, набрали его видеоролики на платформе во время прошлогодней президентской кампании.

Согласно закону, принятому в апреле прошлого года, американская версия приложения должна быть удалена из магазинов приложений и веб-хостингов.

TikTok утверждает, что закон нарушает свободу слова пользователей в стране.

Во многих странах мира, в том числе в Великобритании, TikTok уже запрещен на устройствах, которые для работы используют государственные служащие. В некоторых странах, таких как Индия, ему грозит более полный запрет.

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