TikTok возобновляет обслуживание 170 миллионов пользователей в США после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил, что даст приложению отсрочку вступления в действие запрета, когда вступит в должность в понедельник. Накануне Трамп сообщил, что намерен предоставить TikTok 90-дневную отсрочку и сделает соответствующее заявление после инаугурации.
TikTok возобновляет работу в США после обещания Трампа дать сервису отсрочку до запрета
В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать платформу американской компании. В противном случае соцсеть должны были запретить с 19 января 2025 года.
ByteDance оказалась продать платформу, чтобы избежать запрета.
В воскресенье приложение, принадлежащее китайской компании, прекратило работу для американских пользователей из-за опасений, что доступ к их данным могут получить китайские власти.
При попытке открыть приложение пользователи видели сообщение о недоступности TikTok.
В своем заявлении TikTok позже сообщил, что находится в процессе «восстановления сервиса». Компания поблагодарила избранного президента США за «необходимую ясность и уверенность» и заявила, что будет работать с Трампом «над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в Соединенных Штатах».
В воскресенье Трамп написал на принадлежащей ему медиаплатформе Truth Social: «Я прошу компании не позволять TikTok оставаться недоступным! В понедельник я издам указ о продлении периода времени до момента, когда вступит в силу закон о запрете, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности».
Материнская компания TikTok, Bytedance, ранее проигнорировала закон, требующий от нее продать свои подразделения в США, чтобы избежать запрета. Закон был поддержан Верховным судом в пятницу и вступил в силу в воскресенье.
Платформа пользуется огромной популярностью среди миллионов американских пользователей. Она также оказалась ценным инструментом для американских политических кампаний по привлечению молодых избирателей.
TikTok утверждает, что у него 170 миллионов пользователей в США, которые в 2024 году в среднем проводили в приложении 51 минуту в день.
Трамп ранее выступал за запрет TikTok, но в последнее время признался в «теплом отношении» к приложению, рассказывая о миллиардах просмотров, которые, по его словам, набрали его видеоролики на платформе во время прошлогодней президентской кампании.
Согласно закону, принятому в апреле прошлого года, американская версия приложения должна быть удалена из магазинов приложений и веб-хостингов.
TikTok утверждает, что закон нарушает свободу слова пользователей в стране.
Во многих странах мира, в том числе в Великобритании, TikTok уже запрещен на устройствах, которые для работы используют государственные служащие. В некоторых странах, таких как Индия, ему грозит более полный запрет.