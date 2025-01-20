WP: Западные разведки не нашли "российского следа" в обрыве кабелей в Балтийском море

Несмотря на первоначальные подозрения о причастности России, один европейский чиновник сказал, что есть "контрдоказательства", опровергающие это. Американские и европейские чиновники отказались вдаваться в подробности и говорили на условиях анонимности, ссылаясь на деликатность ведущихся расследований.

Повреждения кабелей в Балтийском море

Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море, случившемуся 25 декабря 2024 года. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией.

Финская разведка, как рассказали источники The Washington Post, в целом согласна с выводами западных коллег, что инцидент, по-видимому, был случайным, но не готова исключить вмешательство России. Пресс-секретарь Национального бюро расследований Финляндии сообщила, что расследование все еще открыто и делать выводы о причинах "слишком рано".

17 ноября 2024 года был также поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.

По делу об обрыве этих двух кабелей под подозрением находится зарегистрированное в Китае судно Yi Peng 3. Сейчас это судно поставлено на якорь в проливе Каттегат, расположенном между Данией и Швецией, и находится под постоянным наблюдением патрульных кораблей из Германии и других стран - членов НАТО.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!