По словам президента, на это нужно предусмотреть средства. Через несколько лет этот спад приведет к спаду в других местах - не будет столько возможностей для школ и детских садов. "В конце концов, через 15 или 20 лет некому будет строить, защищать и развивать государство", - сказал он.

Президент согласился, что не все можно решить с помощью пособий, но напомнил, что есть пособия, которые не повышались годами.

По данным Центрального статистического управления, число зарегистрированных в Латвии новорожденных в ноябре прошлого года второй месяц подряд было ниже 1 000.

В ноябре в Латвии зарегистрировано в общей сложности 940 новорожденных, что на 12,9% или 139 меньше, чем за тот же месяц 2023 года.

В ноябре 2024 года число зарегистрированных в Латвии новорожденных было также меньше, чем в октябре, когда зарегистрировали 994 новорожденных - впервые за месяц число новорожденных составило менее тысячи.

Всего в Латвии за 11 месяцев прошлого года зарегистрировано 11 650 новорожденных, что на 13% или 1744 новорожденных меньше, чем за тот же период 2023 года.

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