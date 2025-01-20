Директора Нарвского музея заочно арестовали в России по делу о военных "фейках"

Против Сморжевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении "фейков" о российских военных группой лиц по политическим мотивам (пункты "б" и "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

О сути обвинения и о том, кто еще входит в данную "группу лиц", ничего не известно.

Сморжевских-Смирнова находится в базе розыска российского МВД с лета 2024 года.

Нарвский музей находится в средневековом замке в Нарве. Последние два года 9 мая на его стене вывешивали баннер "Путин - военный преступник" с пятнами крови, который было видно с российской стороны - в Ивангороде через реку. Российские пограничники требовали снять плакат, но власти Эстонии отказались.

Это стали делать после того, как в 2023 году власти Ивангорода установили на набережной Нарвы обращенную в сторону Эстонии сцену с экраном. На нем транслировали концерт в честь Дня Победы с выступлением Шамана и другими российскими пропагандистскими песнями.

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