Посол ФРГ в США: Трамп может изменить конституционный строй в стране

Германский посол в Вашингтоне Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) предупредил правительство ФРГ о серьезных изменениях, которые, вероятно, произойдут в политике Соединенных Штатов после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщают агентства dpa и Reuters в воскресенье, 19 января, со ссылкой на конфиденциальный документ, который попал в их распоряжение.

В документе от 14 января, подписанном Михаэлисом и направленном в МИД Германии, ведомство федерального канцлера, в также министерства внутренних дел и юстиции ФРГ, планы Трампа на второй срок в Белом доме описываются как программа "максимального разрушения", которая в итоге приведет к "пересмотру конституционного порядка - максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб Конгрессу и федеральным штатам".

"Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве политического инструмента, а крупнейшие технологические компании получат соуправление государством", - пишет дипломат.

Он отмечает, что центральное место в попытках Трампа реализовать свои планы занимает судебная система, особенно Верховный суд США. По мнению Михаэлиса, контроль над министерством юстиции и ФБР - это ключ к достижению политических и личных целей республиканца, таких как массовые депортации, возмездие предполагаемым врагам и юридическая неприкосновенность.

МИД ФРГ: "В интересах Германии" продолжать тесное сотрудничество с США

Министерство иностранных дел ФРГ в ответ на запрос dpa заявило, что принципиально не комментирует внутренние документы, но добавило, что Соединенные Штаты являются одним из ближайших союзников Германии.

"Американцы проголосовали за президента Трампа на демократических выборах. Мы, конечно, будем тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы", - говорится в заявлении МИД.

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