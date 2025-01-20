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Во вторник температура воздуха немного понизится

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Погода в Латвии
Погода в Латвии Фото: Shutterstock

Во вторник, 21 января, в Латвии сохранится пасмурная погода, местами ожидаются незначительные осадки, на дорогах может образоваться гололедица, прогнозируют синоптики.

Местами будет моросить дождь или пройдет небольшой снег. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер..

Температура воздуха и ночью, и днем составит -2...+3 градуса.

В Риге во вторник сохранится пасмурная погода, возможен моросящий дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха составит +1...+3 градуса.

Галерея: Погода в Латвии

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