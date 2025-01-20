Во вторник, 21 января, в Латвии сохранится пасмурная погода, местами ожидаются незначительные осадки, на дорогах может образоваться гололедица, прогнозируют синоптики.
Во вторник температура воздуха немного понизится
Местами будет моросить дождь или пройдет небольшой снег. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер..
Температура воздуха и ночью, и днем составит -2...+3 градуса.
В Риге во вторник сохранится пасмурная погода, возможен моросящий дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха составит +1...+3 градуса.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!