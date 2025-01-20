Среди предприятий, занимающихся производством 122- и 152-миллиметровых снарядов, есть государственные предприятия Беларуси - автомобильный завод БелАЗ, металлургический завод БМК и Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ).

В марте 2023 года белорусское государственное предприятие "Завод точной электромеханики" (ZTEM) и российский завод "Сплав" подписали соглашение, согласно которому минский завод обязался поставить агрессору 13 тысяч комплектующих для реактивных снарядов "Град".

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