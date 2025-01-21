​Финское следствие ответило на заявления о невиновности России в диверсии на Estlink 2

Американское издание Washington Post в воскресенье 19 января сообщило, что повреждения в последние месяцы подводных кабелей в Балтийском море были скорее несчастными случаями, нежели диверсиями, организованными Россией.

По словам анонимных собеседников WP в силовых структурах трех неназванных стран, расследования, проведенные Соединенными Штатами и шестью европейскими службами безопасности, не показали, что грузовые суда, которые тащили свои якоря по морскому дну, в различных случаях повреждая силовые и информационные кабели, делали это намеренно и по указанию Кремля.