В ночь на вторник Украина нанесла удар беспилотниками по Смоленской области. Как сообщают местные Telegram-каналы и официальные лица, целями атаки стали Ярцевский нефтеперерабатывающий завод и Смоленский авиационный завод.
Смоленский авиационный завод занимается производством ракет Х-55 и Х-59, а также самолетов для подготовки российских пилотов. Предприятие находится под западными санкциями.
По данным Telegram-канала ASTRA, в результате удара на территории завода вспыхнул пожар.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что "на крышах отдельных зданий" возникли возгорания из-за падения обломков дронов.
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