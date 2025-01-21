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Дроны нанесли удар по ракетному заводу на Смоленщине (1)

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Тушение пожара. Иллюстративное фото
Тушение пожара. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В ночь на вторник Украина нанесла удар беспилотниками по Смоленской области. Как сообщают местные Telegram-каналы и официальные лица, целями атаки стали Ярцевский нефтеперерабатывающий завод и Смоленский авиационный завод.

Смоленский авиационный завод занимается производством ракет Х-55 и Х-59, а также самолетов для подготовки российских пилотов. Предприятие находится под западными санкциями.

По данным Telegram-канала ASTRA, в результате удара на территории завода вспыхнул пожар.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что "на крышах отдельных зданий" возникли возгорания из-за падения обломков дронов.

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