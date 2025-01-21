Тейкманис: для Латвии крайне важно получить место в Совбезе ООН

Он отметил, что в ООН не все идеально и достичь соглашения в организации, состоящей из 193 стран, очень трудно, но для Латвии как малого государства очень важно, чтобы обеспечивался правовой порядок международных процессов.

"Если мы отменяем этот порядок, мы возвращаемся в Средневековье, где побеждает сильнейший. Надо понимать, что у ООН нет альтернативы. Нет ни одного другого органа, который мог бы определять международный правовой порядок, даже если нынешний работает не всегда эффективно", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Совбез ООН является самым авторитетным органом международной безопасности, который может принимать обязывающие решения. Проблема заключается в праве вето Китая и России, но альтернативы Совбезу нет.

Если Латвия станет непостоянным членом Совбеза ООН, для нее откроются широчайшие возможности предлагать свои инициативы и влиять на международную повестку дня.