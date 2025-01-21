Согласно этому же распоряжению, Министерству юстиции США предписано в течение 75 дней не применять положения данного закона.

В прошлом году Конгресс США принял закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance либо продать платформу TikTok, либо закрыть ее.

Первоначально закон должен был вступить в силу в воскресенье - за день до инаугурации Трампа. Однако администрация уходящего президента Джо Байдена заявила, что не станет торопиться с исполнением запрета. Байден передал решение вопроса новой администрации Трампа, которая приступила к работе в понедельник.

Трамп выразил уверенность, что предоставление дополнительного времени позволит достичь соглашения, выгодного для обеих сторон.

Подписывая указ в Белом доме, он предложил, чтобы США приобрели 50% акций TikTok. По его словам, это справедливый шаг, который обеспечит приложению доступ к американскому рынку.

Представители Демократической и Республиканской партий, а также сотрудники разведывательных ведомств неоднократно выражали опасения, что власти Китая могут использовать ByteDance для получения данных американских пользователей.

Кроме того, высказывались предположения, что Китай может потребовать от компании увеличения контента, благоприятствующего интересам Пекина, или ограничения материалов, которые ему неугодны.

Компания TikTok отвергла все обвинения. Она заявила, что никогда не передавала данные американских пользователей властям Китая и не действует в интересах китайского правительства.

Галерея: Трамп подписывает первые указы

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