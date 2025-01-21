Совету латвийской национальной авиакомпании airBaltic в текущей ситуации нужны другие компетенции, заявили агентству LETA в Министерстве сообщения (SM). Об этом сообщил государственный секретарь SM Андулис Жидков, комментируя обнародованное в понедельник, 20 января, вечером заявление о договоренности между SM и airBaltic по поводу прекращения полномочий нынешнего совета с 11 февраля.
Совет airBaltic сменят: в нынешней ситуации требуются иные компетенции, указывает министерство
Он пояснил, что в понедельник было принято решение о смене совета airBaltic с учетом существующей ситуации: компания сталкивается с техническими проблемами, в частности с двигателями самолетов, а также выходит на завершающий этап привлечения стратегического инвестора и готовится к первичному размещению акций (IPO).
"Следовательно, совету требуются новые компетенции, в том числе техническая, которой до сих пор не было. Мы также стремимся усилить международный авиационный опыт и знания в сфере финансовых рынков. Поэтому ищем экспертов, способных предоставить именно такие компетенции", - отметил Жидков.
Отвечая на вопрос, почему заявление о смене совета airBaltic было распространено вечером в понедельник, Жидков указал, что это решение было принято не на собрании акционеров, а со стороны государства как акционера. "Как только мы согласовали это решение, так сразу и опубликовали", - сказал он.
По его словам, во вторник на собрании акционеров airBaltic эту информацию о смене совета просто примут к сведению. Кроме того, на заседании во вторник планировалось обсудить вопросы, связанные с приходом стратегического инвестора, но правительству требуется еще одно решение, поэтому этот вопрос будет рассмотрен позже.
"Через три недели, 11 февраля, созвано еще одно собрание акционеров airBaltic, поэтому вопросы, касающиеся стратегического инвестора, еще будут рассматриваться правительством, и затем можно будет принимать соответствующие решения", - пояснил Жидков.
Кроме того, он уточнил, что соглашение о прекращении полномочий подписали председатель совета airBaltic Клавс Васкс и члены совета Каспарс Озолиньш и Андрис Лиепиньш, а в отношении члена совета и миноритарного акционера компании Ларса Тусена действует иное регулирование - соглашение акционеров.
"Он (Тусен) сохраняет свое место в совете, независимо от лиц, которых номинирует государство. Для него место в совете гарантировано как действующему акционеру", - добавил Жидков.
Жидков подчеркнул, что SM обратилась как к международным кандидатам, так и к специалистам с техническим опытом. "Пока мы не достигли договоренности, мы не будем ничего разглашать", - отметил представитель министерства.
На вопрос, предусмотрены ли какие-то компенсации для нынешних членов совета, Жидков ответил, что закон не предусматривает компенсаций для них.
Министерство сообщения и совет airBaltic договорились о прекращении полномочий нынешнего совета с 11 февраля.
Стороны согласовали, что действующий совет продолжит исполнять обязанности до следующего собрания акционеров airBaltic, которое состоится 11 февраля, чтобы "обеспечить ответственную и организованную передачу управления компанией". На февральском собрании акционеров планируется избрать новый состав совета.
"Ожидаю, что в ближайшие недели завершится процесс привлечения стратегического инвестора. Со своей стороны акционер выполнил все необходимые юридические действия, чтобы успешно довести процесс до конца. После заключения этой сделки airBaltic перейдет к следующему этапу развития, за который будет отвечать новый совет," - ранее прокомментировал ситуацию Жидков.
Васкс, в свою очередь, отметил, что нынешний состав совета проделал значительную работу, помогая подготовить airBaltic к следующему этапу деятельности, первый этап которого, по его словам, завершится с приходом стратегического инвестора и вложением средств в капитал компании.
"Наша основная задача заключалась в привлечении капитала, чтобы обеспечить реализацию бизнес-плана и дальнейший рост компании. Работа совета обеспечивала соблюдение принципов надлежащего корпоративного управления, гарантирующего прозрачность и защиту интересов всех вовлеченных сторон. Акционер и совет выполнили все необходимые подготовительные действия, чтобы сделка со стратегическим инвестором могла состояться," - добавил Васкс.
В начале 2025 года airBaltic заявила, что в летнем сезоне из-за задержек с обслуживанием двигателей, выполняемым их производителем Pratt & Whitney, авиакомпания приостановит полеты по 19 маршрутам и сократит частоту рейсов по 21 направлению. Всего будет отменено 4670 рейсов.
airBaltic отменит в летнем сезоне полеты по 10 маршрутам из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллина на этот сезон убрали рейсы в Дубровник и Гамбург, а из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, тогда как из Тампере - на Родос.
После этого заявления авиакомпании министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в социальных сетях потребовал от совета airBaltic незамедлительно объяснить обоснованность решения об отмене рейсов и его влияние на транспортную связность Латвии.
Одновременно Бришкенс подчеркнул, что руководство airBaltic, включая председателя правления Мартина Гауса и председателя совета Васкса, обязано выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана и обеспечить, чтобы деятельность airBaltic соответствовала интересам латвийского государства и пассажиров.
Напомним также, что 30 августа 2024 года правительство на закрытом заседании договорилось о том, что в ходе подготовки к IPO уставный капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена существующая структура акций компании. Однако, согласно данным Firmas.lv, данные изменения до сих пор не внесены.
Согласно правилам о снижении уставного капитала, капитал airBaltic должен быть уменьшен до 25,179 млн евро.
Сообщалось и о том, что 30 августа правительство Латвии в закрытой части заседания постановило, что у государства после IPO акций airBaltic в капитале компании должно сохраниться как минимум 25% плюс одна акция.
Ранее Бришкенс пояснял, что переговоры с потенциальным стратегическим инвестором airBaltic не ведутся о продаже контрольного пакета, а лишь о приобретении доли меньшинства до или во время IPO, а также, возможно, об участии в самом IPO.
По неофициальной информации, стратегическим инвестором airBaltic может стать немецкая национальная авиакомпания Lufthansa, которая на первом этапе могла бы приобрести около 10% акций.
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