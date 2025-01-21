Совет airBaltic сменят: в нынешней ситуации требуются иные компетенции, указывает министерство

"Через три недели, 11 февраля, созвано еще одно собрание акционеров airBaltic, поэтому вопросы, касающиеся стратегического инвестора, еще будут рассматриваться правительством, и затем можно будет принимать соответствующие решения", - пояснил Жидков.

Кроме того, он уточнил, что соглашение о прекращении полномочий подписали председатель совета airBaltic Клавс Васкс и члены совета Каспарс Озолиньш и Андрис Лиепиньш, а в отношении члена совета и миноритарного акционера компании Ларса Тусена действует иное регулирование - соглашение акционеров.

"Он (Тусен) сохраняет свое место в совете, независимо от лиц, которых номинирует государство. Для него место в совете гарантировано как действующему акционеру", - добавил Жидков.

Жидков подчеркнул, что SM обратилась как к международным кандидатам, так и к специалистам с техническим опытом. "Пока мы не достигли договоренности, мы не будем ничего разглашать", - отметил представитель министерства.

На вопрос, предусмотрены ли какие-то компенсации для нынешних членов совета, Жидков ответил, что закон не предусматривает компенсаций для них.

Министерство сообщения и совет airBaltic договорились о прекращении полномочий нынешнего совета с 11 февраля.

Стороны согласовали, что действующий совет продолжит исполнять обязанности до следующего собрания акционеров airBaltic, которое состоится 11 февраля, чтобы "обеспечить ответственную и организованную передачу управления компанией". На февральском собрании акционеров планируется избрать новый состав совета.