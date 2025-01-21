Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Популярный латвийский оператор вдруг переписал литовцу номер телефона на другого клиента

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: fizkes/Shutterstock

Читатель литовского портала 15min по имени Роберт получил счет от популярного в Латвии оператора связи и обнаружил, что его телефонный номер оформлен на другого клиента. Роберт обратился к оператору с просьбой вернуть номер, однако компания предложила ему связаться с новым владельцем номера и попросить у него разрешения.

Представители оператора утверждают, что оформление номера на другого человека возможно только при согласии обеих сторон.

Однако Роберт настаивает, что в его случае это произошло без его ведома и разрешения.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти