Читатель литовского портала 15min по имени Роберт получил счет от популярного в Латвии оператора связи и обнаружил, что его телефонный номер оформлен на другого клиента. Роберт обратился к оператору с просьбой вернуть номер, однако компания предложила ему связаться с новым владельцем номера и попросить у него разрешения.