Читатель литовского портала 15min по имени Роберт получил счет от популярного в Латвии оператора связи и обнаружил, что его телефонный номер оформлен на другого клиента. Роберт обратился к оператору с просьбой вернуть номер, однако компания предложила ему связаться с новым владельцем номера и попросить у него разрешения.
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Популярный латвийский оператор вдруг переписал литовцу номер телефона на другого клиента
Представители оператора утверждают, что оформление номера на другого человека возможно только при согласии обеих сторон.