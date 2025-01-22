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Личный досмотр студентки на нарвской границе: "Сказали спустить брюки"

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Нарвский пограничный пункт. Снимок иллюстративный.
Нарвский пограничный пункт. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov

Валерия (гражданка России с постоянным видом на жительство в Эстонии) всю жизнь прожила в Таллинне, а до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поступила в один из московских университетов. Теперь, чтобы провести время с семьей или увидеться с друзьями, девушке приходится часами стоять в очереди на границе. Вроде бы и это уже не самое приятное занятие, но нет: недавно Валерия попала в куда более досадную ситуацию. Подробности рассказывает Limon.ee.

"Отстояла очередь в Нарве, подошла к паспортному контролю​, - начинает свой рассказ Валерия. - Пограничник взял мои документы и очень долго с ними возился". Девушка отмечает, что ее паспорт проверяли дольше, чем у других пересекающих границу.

"Он спросил, куда и зачем я еду. Потом стал кому-то звонить. О чем он говорил, я не слышала, но фамилия моя точно прозвучала, - вспоминает девушка. - В итоге он взял меня за руку и отвел к таможеннику, который проверял багаж"​.

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