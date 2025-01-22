Личный досмотр студентки на нарвской границе: "Сказали спустить брюки"

Валерия (гражданка России с постоянным видом на жительство в Эстонии) всю жизнь прожила в Таллинне, а до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поступила в один из московских университетов. Теперь, чтобы провести время с семьей или увидеться с друзьями, девушке приходится часами стоять в очереди на границе. Вроде бы и это уже не самое приятное занятие, но нет: недавно Валерия попала в куда более досадную ситуацию. Подробности рассказывает Limon.ee.