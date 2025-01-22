Что пишут об инаугурационной речи Трампа СМИ в США и России

Сейчас же, когда Республиканская партия полностью в его власти, когда сочетание уговоров и угроз сводит на нет практически любую возможность сопротивления изнутри, его слова имеют гораздо больший вес, чем в 2017 году. На самом деле, всю его инаугурационную речь можно было бы уместить в одном предложении: «Вы помните, что я говорил на протяжении всего последнего десятилетия или около того? Я не шутил».

Wall Street Journal: Контраст с его инаугурационной речью 2017 года, названной «Американская бойня», не мог быть сильнее. Та речь, произнесенная в ответ на сопротивление демократов и медиа его избранию, была довольно мрачной и задала тон четырем годам раздора и разделения.

Новая же инаугурационная речь подчеркивала, что Америка всегда была великой и станет еще более великой, встречая новые вызовы. На этот раз Трамп звучал больше как Илон Маск и гораздо меньше как Стив Бэннон [главный стратег Белого дома в первый срок Трампа — Би-би-си] — и это только к лучшему.

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Сегодня часто говорят, что американская демократия находится под угрозой, но, если судить по понедельнику, возможно, ситуация не такая серьезная, как кажется. Оппоненты с уважением отнеслись к передаче власти, у сторонников Трампа было торжественное и радостное настроение. Второе президентство Трампа начинается лучше, чем можно было представить всего несколько месяцев назад.