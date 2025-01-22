На следующий день после вступления Дональда Трампа в должность президента США о его инаугурационной речи и первых указах пишет как американская, так и российская пресса.
Что пишут об инаугурационной речи Трампа СМИ в США и России
Русская служба Би-би-си изучила публикации.
Что пишут в американских СМИ
New Yorker: Инаугурационная речь Трампа 2017 года была самой короткой за последние годы; речь, произнесенная в понедельник, напротив, стала самой длинной за последнее время, продолжаясь 29 минут. <...>
Прошлые президенты использовали эту возможность [произнесение инаугурационной речи — Би-би-си], чтобы призвать к проявлению лучших качеств Америки. Трамп же предложил лозунг «Добывай, детка, добывай» и пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский. Если предыдущие инаугурационные речи были короткими, элегическими, вдохновляющими, то речь Трампа была хаотичной, бессвязной и хвастливой.
Как, в конце концов, следует относиться к выступлению, которое фактически угрожает войной Панаме, но даже не упоминает о смертельном конфликте в Европе, который он когда-то обещал завершить в первые 24 часа после возвращения к власти?
Politico: Восемь лет назад, во время своей инаугурационной речи под названием «Американская бойня», которую Джордж Буш-младший назвал «каким-то странным дерьмом», Трамп выступил с похожими громкими заявлениями о переменах, однако тогда его слова казались оторванными от реальности.
Сейчас же, когда Республиканская партия полностью в его власти, когда сочетание уговоров и угроз сводит на нет практически любую возможность сопротивления изнутри, его слова имеют гораздо больший вес, чем в 2017 году. На самом деле, всю его инаугурационную речь можно было бы уместить в одном предложении: «Вы помните, что я говорил на протяжении всего последнего десятилетия или около того? Я не шутил».
Wall Street Journal: Контраст с его инаугурационной речью 2017 года, названной «Американская бойня», не мог быть сильнее. Та речь, произнесенная в ответ на сопротивление демократов и медиа его избранию, была довольно мрачной и задала тон четырем годам раздора и разделения.
Новая же инаугурационная речь подчеркивала, что Америка всегда была великой и станет еще более великой, встречая новые вызовы. На этот раз Трамп звучал больше как Илон Маск и гораздо меньше как Стив Бэннон [главный стратег Белого дома в первый срок Трампа — Би-би-си] — и это только к лучшему.
<...>
Сегодня часто говорят, что американская демократия находится под угрозой, но, если судить по понедельнику, возможно, ситуация не такая серьезная, как кажется. Оппоненты с уважением отнеслись к передаче власти, у сторонников Трампа было торжественное и радостное настроение. Второе президентство Трампа начинается лучше, чем можно было представить всего несколько месяцев назад.
CNN: Едва вступив в должность президента, пока Джо Байден сидел прямо позади него, Трамп начал с резкой критики произошедшего за последние четыре года. Инаугурационные речи нового президента от другой партии всегда несут в себе скрытую критику уходящего лидера. Однако они редко бывают такими прямолинейными. <...>
Трамп, словно футболист, танцующий в зачётной зоне [после тачдауна — Би-би-си], также отпраздновал победу над бывшим вице-президентом Камалой Харрис, которая наблюдала за происходящим с бесстрастным выражением лица.
Телеканал Fox News цитирует президента консервативного аналитического центра Heritage Foundation Кевина Робертса, который назвал речь Трампа «содержательной» с точки зрения изложения плана президента на предстоящие четыре года.
«Трамп говорил о политике конкретно от начала до конца, — отметил Робертс. — И я думаю, это то, что запомнится как отличительная черта этой речи, потому что люди, американцы, просыпаясь завтра, смотря новости и читая их, вспомнят, что Трамп представил четкий план действий».
Что пишут в российских СМИ
«Известия»: В отличие от инаугурационной речи восьмилетней давности, по большей части оборонительной, инстинктивно отражавшей осадное положение первой администрации Трампа, речь второй каденции была наполнена планами реформ. Вступая в должность президента во второй раз, Дональд Трамп определенно чувствует точку опоры и готов перевернуть если не весь мир, то уж страну точно.
Чем инаугурация нового президента и сопутствующие ему события не отметились, так это каким-либо упоминанием Украины и российско-американских отношений в целом. Во время инаугурационной речи Трамп вообще мало внимания уделил внешней политике, хотя именно эти его инициативы, по понятным причинам, более всего обсуждаются не только в нашей стране, но повсюду — от Пекина до Брюсселя и Копенгагена, а также в недалекой от Вашингтона Оттаве.
«Коммерсант»: 47-й президент Соединенных Штатов в своей инаугурационной речи дал понять, что главный приоритет для него — внутренняя политика, плюс отношения с ближайшими соседями.
Фактически предваряла инаугурацию сделка между Израилем и ХАМАС как пролог к миру на Ближнем Востоке. Это направление, на котором есть продвижение, успех. По Украине ничего подобного нет, только сообщение об организации телефонного разговора с Владимиром Путиным и общая фраза относительно того, что Трамп принесет мир во всем мире. Однако подлинный смысл этих слов заключается в том, что Америка под его руководством будет настолько сильной, что сможет делать партнерам предложения, от которых нельзя отказаться. Это называется «мир с позиции силы» или «принуждение» к нему, кому как нравится. Тем не менее именно так все это можно интерпретировать.
«Комсомольская правда»: Не было ни одной фразы, в которой Трамп отошел бы от предвыборных обещаний. Да, он собирается править авторитарными методами — так он и не строил из себя демократа. Да и потом: против кого будет применен его авторитаризм? Против людей, которые много лет нарушали американские свободы.
Из выступлений Трампа можно заключить, что в США есть политзаключенные (а кем еще были 246 человек, которые отсидели четыре года за протестную акцию у Капитолия и которых Трамп выпускает на свободу?). Больше того: там есть цензура. Так что истинное лицо Трампа оказалось знакомым и, в общем, честным.