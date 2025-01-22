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Крупную группу нелегалов задержали на границе Латвии с Беларусью

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Пограничник
Пограничник Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 21 января, Государственная пограничная охрана предотвратила попытку нелегального пересечения латвийско-белорусской границы группой из 44 человек, сообщили в погранохране.

Всего в этом году было предотвращено 59 попыток нелегального пересечения государственной границы. Первые попытки нелегалов пересечь границу в этом году были зафиксированы 12 января.

Задержаться на территории Латвии по гуманитарным причинам в этом году было разрешено трем мигрантам.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 26 лицам было позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

В декабре прошлого года правительство решило продлить до 30 июня этого года режим усиленной охраны на границе с Беларусью.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

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