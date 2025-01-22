Одним из главных приоритетов нового командующего Земессардзе полковника Айвара Крюкова станет сплочение жителей страны.
Фото ⟩ Новый командир Земессардзе назвал ключевые приоритеты
Вечером во вторник, 21 января, после церемонии смены командования Крюков заявил журналистам, что его приоритетами станут реализация оперативного плана государственной обороны, а также дальнейшее выполнение задач, определенных Концепцией государственной обороны, и плана развития Национальных вооруженных сил (НВС).
"Третье, что очень важно, - это единение со всей страной, потому что нам всем нужно понимать, что каждый делает и как мы можем помочь друг другу", - подчеркнул полковник.
На вопрос о том, как добиться увеличения численности земессаргов с 10 тысяч до 12 тысяч человек, полковник ответил, что поставленные им приоритеты связаны с этим. По его мнению, каждый человек должен стать своего рода посланником и рассказывать другим, как они могут внести свой вклад в развитие страны и участвовать в этой поддержке, в том числе путем увеличения численности состава Земессардзе.
Галерея: Церемония смены командира Земессардзе
Продолжая тему увеличения численности войск, Крюков отметил, что уже ведется работа по сокращению и конкретизации программ обучения. "Цель - рассмотреть специализированные процессы обучения, чтобы мы могли использовать все ресурсы, которые даны каждому, как от гражданского образования, так и от практического жизненного опыта", - подчеркнул полковник.
Создание новых подразделений не планируется, но необходимо приступить к выполнению задач, ранее поставленных НВС, например, усилить потенциал Земессардзе для размещения солдат службы государственной обороны.
Полковник подчеркнул, что с каждым днем земессарги все лучше экипируются. "Все должны быть одинаковыми, чтобы не было разделения", - добавил командир.
Фактически Айвар Крюков приступит к своим новым обязанностям только в июне этого года, так как ему нужно завершить обучение в США. До этого времени исполнять обязанности командующего будет начальник штаба Земессардзе полковник Виестур Бубуцис.
Прежний командир Земессардзе бригадный генерал Каспар Пуданс станет новым командующим НВС и вступит в должность 27 января, заменив Леонида Калниньша.
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