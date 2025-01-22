Фото Новый командир Земессардзе назвал ключевые приоритеты

Вечером во вторник, 21 января, после церемонии смены командования Крюков заявил журналистам, что его приоритетами станут реализация оперативного плана государственной обороны, а также дальнейшее выполнение задач, определенных Концепцией государственной обороны, и плана развития Национальных вооруженных сил (НВС).

"Третье, что очень важно, - это единение со всей страной, потому что нам всем нужно понимать, что каждый делает и как мы можем помочь друг другу", - подчеркнул полковник.

На вопрос о том, как добиться увеличения численности земессаргов с 10 тысяч до 12 тысяч человек, полковник ответил, что поставленные им приоритеты связаны с этим. По его мнению, каждый человек должен стать своего рода посланником и рассказывать другим, как они могут внести свой вклад в развитие страны и участвовать в этой поддержке, в том числе путем увеличения численности состава Земессардзе.

Галерея: Церемония смены командира Земессардзе