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Фото Новый командир Земессардзе назвал ключевые приоритеты

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Айвар Крюков
Айвар Крюков Фото: Lita Millere/LETA

Одним из главных приоритетов нового командующего Земессардзе полковника Айвара Крюкова станет сплочение жителей страны.

Вечером во вторник, 21 января, после церемонии смены командования Крюков заявил журналистам, что его приоритетами станут реализация оперативного плана государственной обороны, а также дальнейшее выполнение задач, определенных Концепцией государственной обороны, и плана развития Национальных вооруженных сил (НВС).

"Третье, что очень важно, - это единение со всей страной, потому что нам всем нужно понимать, что каждый делает и как мы можем помочь друг другу", - подчеркнул полковник.

На вопрос о том, как добиться увеличения численности земессаргов с 10 тысяч до 12 тысяч человек, полковник ответил, что поставленные им приоритеты связаны с этим. По его мнению, каждый человек должен стать своего рода посланником и рассказывать другим, как они могут внести свой вклад в развитие страны и участвовать в этой поддержке, в том числе путем увеличения численности состава Земессардзе.

Галерея: Церемония смены командира Земессардзе

Продолжая тему увеличения численности войск, Крюков отметил, что уже ведется работа по сокращению и конкретизации программ обучения. "Цель - рассмотреть специализированные процессы обучения, чтобы мы могли использовать все ресурсы, которые даны каждому, как от гражданского образования, так и от практического жизненного опыта", - подчеркнул полковник.

Создание новых подразделений не планируется, но необходимо приступить к выполнению задач, ранее поставленных НВС, например, усилить потенциал Земессардзе для размещения солдат службы государственной обороны.

Полковник подчеркнул, что с каждым днем земессарги все лучше экипируются. "Все должны быть одинаковыми, чтобы не было разделения", - добавил командир.

Фактически Айвар Крюков приступит к своим новым обязанностям только в июне этого года, так как ему нужно завершить обучение в США. До этого времени исполнять обязанности командующего будет начальник штаба Земессардзе полковник Виестур Бубуцис.

Прежний командир Земессардзе бригадный генерал Каспар Пуданс станет новым командующим НВС и вступит в должность 27 января, заменив Леонида Калниньша.

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