С начала 2023 года по апрель 2024 года продукция литовской высокотехнологичной группы Teltonika через третьи стороны, подпадающие под санкции, поставлялась в Россию не менее 18 раз, сообщает литовский общественный телеканал LRT.
Как отмечает портал lrt.lt, в 2023 году антенны и кабели, производимые Teltonika, на российский рынок поставляли две турецкие компании - Aavat Endustriyel Sistemleri и Olimpik Gama Logistics, которые в прошлом году попали под санкции США за обход санкций.
Комментируя экспорт товаров "стоимостью около 1000 евро, главным образом антенн и кабелей" через Турцию, представители Teltonika заявили, что обе турецкие компании не являются клиентами литовской фирмы.
Однако Турция не является единственной страной, через которую литовская продукция попадала в Россию.
Согласно данным системы таможенной информации ImportGenius, на которые ссылается lrt.lt, большая часть товаров Teltonika в сентябре 2023 года была импортирована в Россию. Устройства GPS-трекинга и другие продукты поставлялись в эту страну через китайскую логистическую компанию Sinalex Limited.
"Представительство Teltonika, работающее в Гонконге, занимается исключительно поставкой электронных компонентов, необходимых для производства в Литве, и не является центром распределения продукции", - заявила литовская компания, подчеркнув, что не имеет никаких деловых отношений с китайской компанией.
Teltonika также выразила мнение, что упомянутая китайская фирма, возможно, незаконно использует товарный знак Teltonika.
"Кроме того, наше внимание было обращено на то, что товары, импортируемые из Гонконга, имеют китайское происхождение. Продукция Teltonika всегда маркируется как произведенная в Литве. Учитывая это, мы не исключаем, что компании, работающие в Китае, могут незаконно использовать товарный знак Teltonika без нашего ведома. Это могли быть поставки продукции, не произведенной Teltonika. Мы уделим особое внимание выяснению обстоятельств этого случая", - отметили в компании, отвечая на запрос отдела расследовательской журналистики LRT.
Недавно в публичном пространстве появилась информация о том, что продукцию Teltonika до сих пор можно приобрести в России и Беларуси. Однако основатель компании Арвидас Паукштис, реагируя на подозрения, заявил, что компания не работает в этих странах с 2022 года. Он также подчеркнул, что были внедрены технологические решения, которые делают невозможным использование продукции компании в этих странах.
В этом месяце Паукштис подчеркнул, что Teltonika является крупнейшим спонсором организаций поддержки Украины в Литве, пожертвовавшим на помощь Украине уже около 2,5 миллионов евро.
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