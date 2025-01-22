"Кроме того, наше внимание было обращено на то, что товары, импортируемые из Гонконга, имеют китайское происхождение. Продукция Teltonika всегда маркируется как произведенная в Литве. Учитывая это, мы не исключаем, что компании, работающие в Китае, могут незаконно использовать товарный знак Teltonika без нашего ведома. Это могли быть поставки продукции, не произведенной Teltonika. Мы уделим особое внимание выяснению обстоятельств этого случая", - отметили в компании, отвечая на запрос отдела расследовательской журналистики LRT.

Недавно в публичном пространстве появилась информация о том, что продукцию Teltonika до сих пор можно приобрести в России и Беларуси. Однако основатель компании Арвидас Паукштис, реагируя на подозрения, заявил, что компания не работает в этих странах с 2022 года. Он также подчеркнул, что были внедрены технологические решения, которые делают невозможным использование продукции компании в этих странах.

В этом месяце Паукштис подчеркнул, что Teltonika является крупнейшим спонсором организаций поддержки Украины в Литве, пожертвовавшим на помощь Украине уже около 2,5 миллионов евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!