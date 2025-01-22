Трагический пожар на курорте в Турции: нет данных, что пострадали граждане Латвии

Она отметила, что идентификация жертв трагедии продолжается, однако в консульском департаменте МИД и в посольстве Латвии в Турции нет данных о пострадавших гражданах Латвии.

Ранее портал TVNET сообщил, что в результате пожара на горнолыжном курорте в северо-западной части Турции, произошедшего во вторник, 21 января, погибли по меньшей мере 76 человек, еще 51 человек был госпитализирован. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Галерея: Пожар на курорте в Турции

Пожар вспыхнул ночью в ресторане отеля на курорте Карталкая в провинции Болу. В отеле находились 238 гостей.

На кадрах телевидения было видно, что горели крыша и верхние этажи здания. Причина пожара пока не установлена. Как сообщают СМИ, как минимум два человека погибли, выпрыгнув из горящего здания в панике.

Ерликая сообщил, что пожар удалось взять под контроль, спасательные службы продолжают работу. Он добавил, что отель находится на вершине горы, из-за чего пожарным было трудно добраться до него.

Пока удалось идентифицировать 45 из 76 жертв.

Карталкая - популярный горнолыжный курорт, расположенный примерно в 300 километрах к востоку от Стамбула. Пожар произошел в период школьных каникул, когда отели в этом регионе обычно переполнены.

Другие отели курорта были эвакуированы в целях предосторожности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести тщательное расследование произошедшего.

В ходе начатого расследования на данный момент задержаны девять человек, сообщил министр внутренних дел. Среди задержанных - владелец отеля.

Отель, в котором произошел пожар, был одним из старейших в этом районе и в основном построен из дерева. Как сообщил местный чиновник, противопожарная сигнализация не сработала.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!