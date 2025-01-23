У водителей терпение на исходе - в центре Риги пустые террасы кафе в не сезон не демонтируются, из-за чего нет мест для парковки автомобилей, сообщает в четверг, 23 января, программа Bez tabu.
Видео ⟩ В центре Риги пустые террасы кафе занимают парковочные места
Программа опросила нескольких водителей, которые выразили недоумение по поводу террас.
"Все водители несчастны, все ругаются, возмущаются", - сказал Айварс, приехавший в Ригу из Цесиса.
На участке улицы Дзирнаву длиной менее 500 метров журналисты насчитали несколько террас, которые занимают места для 18 автомобилей.
Программа напоминает, что в центре Риги террасы разрешено не демонтировать с конца 2020 года, чтобы в период Covid-19 поддержать предпринимателей и сократить их расходы. Более того, зимой предпринимателям не нужно было платить за размещение террас на парковочных местах.
Как эту ситуацию комментируют представители Рижской думы? Придется ли в будущем предпринимателям платить за сохранение террас в зимний сезон?
Смотрите подробный видеорепортаж на TV3!
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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