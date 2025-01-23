Видео В центре Риги пустые террасы кафе занимают парковочные места

Программа опросила нескольких водителей, которые выразили недоумение по поводу террас.

"Все водители несчастны, все ругаются, возмущаются", - сказал Айварс, приехавший в Ригу из Цесиса.

На участке улицы Дзирнаву длиной менее 500 метров журналисты насчитали несколько террас, которые занимают места для 18 автомобилей.

Программа напоминает, что в центре Риги террасы разрешено не демонтировать с конца 2020 года, чтобы в период Covid-19 поддержать предпринимателей и сократить их расходы. Более того, зимой предпринимателям не нужно было платить за размещение террас на парковочных местах.

Как эту ситуацию комментируют представители Рижской думы? Придется ли в будущем предпринимателям платить за сохранение террас в зимний сезон?

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Видео: Сюжет программы Bez tabu

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