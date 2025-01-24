Подозревается в убийстве женщины: в прокуратуру передано уголовное дело против мужчины

5 сентября прошлого года Госполиция получила информацию о том, что в Калетской волости Южнокурземского края женщине были нанесены телесные повреждения, после чего напавший на нее мужчина покинул место происшествия на автомобиле, украденном с территории чужой собственности. В сотрудничестве с литовской полицией мужчина был задержан в Литве.

Задержанный был подсобным работником, который проводил на территории собственности хозяйственные работы. Мужчина был неоднократно судим за границей за различные преступления и наказан лишением свободы.

Литовская полиция начала уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно литовскому законодательству, вождение в нетрезвом виде карается возмещением государству стоимости автомобиля, которая в данном случае составляет 18 000 евро.

В Латвии были возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство, угона автомобиля, кражи и использования чужого платежного средства.

Однако в октябре пострадавшая женщина умерла в больнице. Уголовный процесс был переквалифицирован по статье об убийстве.

К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

За убийство грозит пожизненное лишение свободы или срок от 5 до 20 лет с пробационным надзором до трех лет.

Госполиция завершила расследование в рамках уголовного процесса и передала материалы дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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