В Великобритании из-за шторма отменены авиарейсы и закрыты дороги

Отменены железнодорожные и авиарейсы, так как в Шотландии и Северной Ирландии объявлено красное предупреждение. Как предупреждает Метеорологическая служба Великобритании, шторм "Эовин" может повреждать здания, с корнями вырывать деревья и обрывать электроснабжение.

Железнодорожный оператор ScotRail в пятницу приостановил движение всех поездов в Шотландии, поскольку "прогнозируемые погодные условия не позволят эксплуатировать пассажирские поезда".

В пятницу утром десятки рейсов были отменены в аэропортах Глазго и Эдинбурга, а аэропорт Белфаста предупредил о серьезных перебоях в воздушном сообщении.

Паромы Calmac Ferries и Steam Packet Ferries также объявили об отмене рейсов.

Железнодорожные компании, такие как Avanti West Coast, Lumo, CrossCountry и Grand Central, отменили рейсы в Северном Уэльсе, Шотландии и на севере Англии.

В районах, где объявлены красное и оранжевое предупреждения, автомобилистов и пассажиров призывают воздержаться от поездок, если в них нет "крайней необходимости".

Полиция Северной Ирландии охарактеризовала шторм как "экстремальное погодное явление", которое может принести самые сильные ветры с 1998 года.