В Великобритании в связи со штормом "Эовин", скорость ветра которого приближается к 45 метрам в секунду, утром в пятницу были задержаны авиарейсы, закрыты дороги и отменены паромы, пишет DPA.
В Великобритании из-за шторма отменены авиарейсы и закрыты дороги
Отменены железнодорожные и авиарейсы, так как в Шотландии и Северной Ирландии объявлено красное предупреждение. Как предупреждает Метеорологическая служба Великобритании, шторм "Эовин" может повреждать здания, с корнями вырывать деревья и обрывать электроснабжение.
Железнодорожный оператор ScotRail в пятницу приостановил движение всех поездов в Шотландии, поскольку "прогнозируемые погодные условия не позволят эксплуатировать пассажирские поезда".
В пятницу утром десятки рейсов были отменены в аэропортах Глазго и Эдинбурга, а аэропорт Белфаста предупредил о серьезных перебоях в воздушном сообщении.
Паромы Calmac Ferries и Steam Packet Ferries также объявили об отмене рейсов.
Железнодорожные компании, такие как Avanti West Coast, Lumo, CrossCountry и Grand Central, отменили рейсы в Северном Уэльсе, Шотландии и на севере Англии.
В районах, где объявлены красное и оранжевое предупреждения, автомобилистов и пассажиров призывают воздержаться от поездок, если в них нет "крайней необходимости".
Полиция Северной Ирландии охарактеризовала шторм как "экстремальное погодное явление", которое может принести самые сильные ветры с 1998 года.
Ирландская метеорологическая служба Met Eireann сообщила, что шторм достиг западного побережья Ирландии в пятницу утром со скоростью до 48,3 метра в секунду, побив рекорд 1945 года, когда скорость ветра достигала 36 метров в секунду.
Метеорологическое управление Великобритании выпустило красное предупреждение о ветре в пятницу для Северной Ирландии, Западной и Центральной Шотландии. Ожидаются порывы ветра 35,8-40,3 метра в секунду. У побережья порывы могут достигать 45 метров в секунду.
Оранжевое предупреждение действует для Северной Ирландии, Южной Шотландии, Северной Англии и Северного Уэльса, а также Северной Шотландии. Скорость ветра может достигать 26,7-31,4 метра в секунду.
В пятницу на большей части Великобритании действует желтое предупреждение о ветре.
В четверг около 4,5 миллиона человек получили экстренное предупреждение на свой мобильный телефон, что стало крупнейшим случаем использования этого инструмента в реальной жизни на сегодняшний день.
Оранжевое и желтое предупреждения о ветре и дожде также были выпущены в субботу и воскресенье.
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