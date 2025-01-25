Государственный департамент США в пятницу, 24 января, заморозил новое финансирование почти всех программ американской внешней помощи, за небольшим исключением, чтобы продолжать продовольственные программы и оказание военной помощи для Израиля и Египта.
Приказ Госдепартамента, разосланный в посольства США по всему миру, запрещает новые государственные расходы. Это, скорее всего, означает, что программы будут работать только до тех пор, пока не закончатся уже выделенные им деньги.
Госдепартамент пересмотрит тысячи американских программ помощи и развития, чтобы решить, какие из них следует продолжать.
Президент США Дональд Трамп подписал соответстующий указ в начале недели.
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