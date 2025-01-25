В Броцены погибла женщина, сбитая на пешеходном переходе

По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля Audi мужчина сбил на улице Лиелциерес женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП начат уголовный процесс.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 152 ДТП, в результате аварий девять человек получили травмы, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения было составлено 557 протоколов, в том числе 233 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

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