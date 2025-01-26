Завод снабжает российскую оккупационную армию.

"В зоне поражения были зафиксированы взрывы и пожары", - говорится в сообщении Генштаба.

Рязанский НПЗ - один из четырех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Завод производит, в частности, дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

"Кроме того, недавно ракетные силы нанесли удар по передовому командному пункту (оперативной группы Тихоокеанского флота) в районе поселка Корнево в Курской области России. Результаты и размер ущерба уточняются", - говорится в сообщении Генштаба.

Российские Telegram-каналы ранее сообщали, что в ночь на воскресенье в Рязанской области были слышны взрывы.

Видеозаписи взрывов и пожаров выкладываются в социальные сети.

Украинские беспилотники уже атаковали Рязанский НПЗ в ночь на пятницу, 24 января.

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