"Исполняющий обязанности генпрокурора Джеймс Макгенри принял это решение, потому что не считает возможным доверить этим людям реализацию президентской повестки после их заметной роли в преследовании президента", - заявил представитель Минюста.

Точное число уволенных не уточняется, но, по данным американских СМИ, речь идет более чем о десяти. Среди них прокуроры с большим опытом работы.

Специальный прокурор США Джек Смит, который возбудил два уголовных дела против Трампа, покинул свою должность ранее в этом месяце.

Эти дела касались попыток изменить результаты президентских выборов 2020 года в пользу Трампа, а также хранения секретных документов после окончания его первого президентского срока.

Однако ни одно из дел так и не дошло до суда. После победы Трампа на президентских выборах в ноябре Смит обратился к судье с просьбой закрыть оба дела. Он сослался на официальную политику, запрещающую уголовное преследование действующего президента.

Увольнение должностных лиц, причастных к этим делам, не стало неожиданным.

Еще до выборов Трамп обещал уволить Смита в "первый день" своей новой президентской деятельности. Он также обвинял Министерство юстиции времен Джо Байдена в ведении "политической охоты на ведьм".

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что положит конец "жестокой и несправедливой практике использования Министерства юстиции и правительства как оружия".

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