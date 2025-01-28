Трамп хочет собственный "Железный купол" для США

Трамп поручил главе Пентагона в течение 60 дней подготовить план создания "следующего поколения противоракетного защитного щита". Система должна быть рассчитана на защиту от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

В указе не уточняется, сколько может стоить разработка и строительство подобной системы.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал разработать американский аналог израильской противоракетной системы "Железный купол".

"За последние 40 лет угроза, исходящая от стратегических вооружений нового поколения, не снизилась, а стала еще более острой и сложной", - говорится в тексте указа.

Ранее, выступая на съезде республиканцев в Майами, Трамп подчеркнул, что система будет строиться исключительно в США.

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