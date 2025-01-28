Стала известна причина смерти музыканта группы Oranžās brīvdienas

Друг Спейса, музыкант Хорен Сталбе, был одним из последних, кто связывался с Интом перед его смертью. "У него все было в полном порядке", - рассказал Сталбе в беседе с изданием Privātā Dzīve.

Он отметил, что смерть музыканта была внезапной.

"[Жена Инта Илзе Кергалве] прислала мне сообщение о том, что Спейс отправился в последний путь и попрощался с нами навсегда". Хорен узнал, что сердце Инта внезапно остановилось из-за оторвавшегося тромба.

Как сообщалось, за два дня до смерти музыканта группа Oranžās brīvdienas была удостоена премии "Золотой микрофон" за пластинку Ārā в номинации "Альбом в стиле рок, панк-рок или метал". В прошлом году группа отметила свое 24-летие, а также выпуск вышеупомянутого альбома.

Oranžās brīvdienas была основана в 2000 году в Кулдиге. Музыканты выступали на крупнейших музыкальных фестивалях и в клубах Латвии, а также регулярно давали концерты за пределами страны - во Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии и других странах.

Интс также был участником группы Riga Reggae.

Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 28 января.

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