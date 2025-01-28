Вт, 28.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Стала известна причина смерти музыканта группы Oranžās brīvdienas

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Солист группы Oranžās brīvdienas Инт Кергалвис, он же Спейс
Солист группы Oranžās brīvdienas Инт Кергалвис, он же Спейс Фото: Sintija Zandersone/LETA

20 января в возрасте 42 лет скончался солист и автор песен группы Oranžās brīvdienas Интс Кергалвис, он же Спейс. Позднее о причинах смерти музыканта рассказал его друг.

Друг Спейса, музыкант Хорен Сталбе, был одним из последних, кто связывался с Интом перед его смертью. "У него все было в полном порядке", - рассказал Сталбе в беседе с изданием Privātā Dzīve.

Он отметил, что смерть музыканта была внезапной.

"[Жена Инта Илзе Кергалве] прислала мне сообщение о том, что Спейс отправился в последний путь и попрощался с нами навсегда". Хорен узнал, что сердце Инта внезапно остановилось из-за оторвавшегося тромба.

Как сообщалось, за два дня до смерти музыканта группа Oranžās brīvdienas была удостоена премии "Золотой микрофон" за пластинку Ārā в номинации "Альбом в стиле рок, панк-рок или метал". В прошлом году группа отметила свое 24-летие, а также выпуск вышеупомянутого альбома.

Oranžās brīvdienas была основана в 2000 году в Кулдиге. Музыканты выступали на крупнейших музыкальных фестивалях и в клубах Латвии, а также регулярно давали концерты за пределами страны - во Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии и других странах.

Интс также был участником группы Riga Reggae.

Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 28 января.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх