Она отметила, что Лукашенко, похоже, не намерен полностью отказываться от выборов.

"Лукашенко стремится сохранить иллюзию народной поддержки своего режима. Этот спектакль рассчитан как на внутреннюю аудиторию, так и на международных наблюдателей на Западе. Он пытается держаться за видимость легитимности до последнего", - заявила Ливданска.

До воскресенья, 26 января, режим активно пытался "продать" обществу нарратив своей легитимности. Примером этого является инициатива "Марафон единства", включавшая различные социальные и культурные мероприятия.

По словам исследовательницы, в рамках этой инициативы проходили концерты, выставки и другие мероприятия. Их цель - пропаганда режима как успешного и стабильного.

"Инициатива должна была показать, что Лукашенко является единственной гарантией стабильности и развития Беларуси. Оппозиция, по утверждению режима, якобы угрожает будущему страны", - отметила Ливданска.

Она также подчеркнула, что Лукашенко стремится сохранить имидж "защитника Беларуси", особенно на фоне войны России против Украины. В последние месяцы он активно заявляет о нейтралитете Беларуси в этом конфликте.