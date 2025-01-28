С момента прихода Александра Лукашенко к власти в 1994 году выборы в Беларуси превратились в своеобразный ритуал. С их помощью он стремится показать стабильность своего режима. Аналогичную схему можно наблюдать и у соседних режимов, например в России. Такое мнение агентству LETA высказала научная сотрудница Латвийского института внешней политики и преподаватель Рижского университета им. Страдиня Беате Ливданска.
Она отметила, что Лукашенко, похоже, не намерен полностью отказываться от выборов.
"Лукашенко стремится сохранить иллюзию народной поддержки своего режима. Этот спектакль рассчитан как на внутреннюю аудиторию, так и на международных наблюдателей на Западе. Он пытается держаться за видимость легитимности до последнего", - заявила Ливданска.
До воскресенья, 26 января, режим активно пытался "продать" обществу нарратив своей легитимности. Примером этого является инициатива "Марафон единства", включавшая различные социальные и культурные мероприятия.
По словам исследовательницы, в рамках этой инициативы проходили концерты, выставки и другие мероприятия. Их цель - пропаганда режима как успешного и стабильного.
"Инициатива должна была показать, что Лукашенко является единственной гарантией стабильности и развития Беларуси. Оппозиция, по утверждению режима, якобы угрожает будущему страны", - отметила Ливданска.
Она также подчеркнула, что Лукашенко стремится сохранить имидж "защитника Беларуси", особенно на фоне войны России против Украины. В последние месяцы он активно заявляет о нейтралитете Беларуси в этом конфликте.
Таким образом, Лукашенко пытается дистанцироваться от российской войны, используя выборы для поддержания своего режима и личной власти.
Западные страны заранее осудили выборы в Беларуси и не признали их легитимными. По мнению Ливдански, Лукашенко снова использует привычную тактику маневрирования между Россией и Западом. Для этого ему потребовались очередные выборы.
В воскресенье, 26 января, Лукашенко вновь объявили победителем на президентских выборах. По данным, опубликованным организаторами "опроса избирателей", он набрал 87,6% голосов.
Беларуское оппозиционное издание "Наша Нива" охарактеризовало эти результаты как "нарисованные". Оно отметило, что процент Лукашенко превышает 87,28%, которые получил Владимир Путин на последних выборах в России, согласно кремлевским данным.
Остальные кандидаты, лояльные режиму, набрали от 1,2% до 2,7%. Против всех проголосовали 5,1% избирателей.
По данным властей, явка на выборах составила 80%. Однако некоторые граждане, пришедшие на избирательные участки, сообщали о почти пустых списках для регистрации избирателей.
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